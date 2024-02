DIRECT. PSG - Lille : Paris fait le trou, suivez le match

Surpris d'entrée par Yazici, le Paris Saint-Germain a su réagir très vite en exploitant pleinement les erreurs lilloises. Suivez la rencontre, en direct sur linternaute.com.

En direct

22:46 - Chevalier encore décisif Après une récupération d'Ugarte au milieu de terrain, Zaïre-Emery joue rapidement vers l'avant et envoie le ballon dans la course de Barcola à gauche. Ce dernier fixe Tiago Santos, feinte d'ouvrir son pied droit et le referme au dernier moment mais Chevalier protège son premier poteau et effectue une nouvelle parade.

22:45 - Changement pour Lille Dans la foulée du but parisien, à la 82e minute, Paulo Foseca effectue son dernier remplacement avec l'entrée d'Haraldsson à la place de Yazici.

22:43 - But du break pour Kolo Muani (3-1) Barcola a du feu dans les jambes et fait la différence à la moindre accélération. Piquant son ballon, il dépose Ismaily à gauche et pousse son effort avant de centrer fort devant le but. Kolo Muani passe devant Tiago Santos et vient conclure sans opposition. A la 81e minute, le PSG se donne de la marge.

22:41 - Double occasion pour Yazici Ouans déborde à droite de la surface parisienne et trouve en retrait Yazici. Du gauche, il ouvre son pied mais sa frappe ricoche sur Danilo. Le ballon lui revient mais il bute sur un autre Parisien.

22:38 - Le contre de Barcola Vitinha profite de Lillois se regardant après un corner en leur faveur, et relance dans le couloir gauche pour Barcola. L'ancien lyonnais joue son un contre un avec Tiago Santos et parvient à se porter jusqu'à la surface adverse où son centre en bout de course est repoussé par Chevalier, avant que Kolo Muani ne commette une faute sur le portier lillois.

22:36 - Alexsndro dégage de la tête Au premier poteau, Alexsandro a le meilleur timing et la meilleure lecture de la trajectoire du corner parisien pour repousser le danger de la tête.

22:36 - Quatrième changement pour le PSG A la 73e minute, Luis Enrique envoie sur le terrain Zaïre-Emery en remplacement de Gonçalo Ramos.

22:35 - Enorme arrêt de Chevalier Barcola parvient à piquer un centre depuis la droite de la surface. De la poitrine, Kolo Muani s'emmène le ballon aux dépens de Tiago Santos. L'ancien nantais contourne la défense lilloise et frappe très fort du droit au ras du poteau droit. Il se heurte à Chevalier, parfait sur sa ligne pour conserver un espoir au LOSC.

22:34 - Tiago Santos dans les tribunes Le corner lillois, tiré depuis la droite, est repoussé au premier poteau par Kolo Muani. Le ballon arrive sur Tiago Santos, qui depuis l'entrée de la surface, arme une demi-volée du droit qui lui échappe et file en tribunes.

22:31 - David ne passe pas Envoyé dans la profondeur à droite, David porte le danger pour Lille mais Beraldo l'empêche de passer et finit par concéder un corner que le LOSC n'exploite pas.

22:30 - Nouveau changement pour le PSG Luis Enrique continue son coaching et sa gestion des temps de jeu. Hernandez quitte la pelouse à la 69e et est remplacé par Hakimi, qui va se positionner à droite, obligeant Mukiele à migrer à gauche.

22:30 - Triple changement pour Lille A la 66e minute, Paulo Fonseca opère trois changements d'un coup avec les sorties d'André, Zhegrova et Gudmundsson, remplacés respectivement par David, Ounas et Cabella.

22:27 - Barcola hors cadre Hernandez et Beraldo coincent Yazici le long de la ligne de touche à 30 m du but lillois. L'ancien de l'Atlético de Madrid se projette après avoir recentrer le ballon pour Barcola. Ce dernier utilise l'appel de son partenaire pour tenter sa chance dans l'axe. Son tir du droit s'envole.

22:26 - Temps faible Le rythme de la rencontre a chuté alors que les Parisiens imposent un pressing moins prononcé. Les Lillois tiennent le ballon mais ne progressent pas.

22:23 - Double changement parisien A la 61e minute, Luis Enrique décide de faire tourner et rappelle sur le banc Dembélé et Fabian Ruiz pour donner une demi-heure de jeu à Barcola et Vitinha.

22:22 - Manque de précision Lille sort plus depuis quelques minutes et enchaîne les mouvements. Dans une position axiale, à 25 mètres, Yazici voit le décalage à gauche mais sa passe est envoyé dans le dos de Gudmundsson.

22:20 - Zhegrova obtient un corner Gudmundsson déborde à gauche et trouve en retrait à l'entrée de la surface Gomes. Le meneur anglas décale à droite Zhegrova qui arme du gauche. Son tir enroulé est dévié en corner par Beraldo.

22:17 - Mukiele en bout de course Depuis son camp, Dembélé réalise une passe en profondeur entre Ismaily et Alexsandro. Si le premier laisse filer, le second court se replier mais Mukiele lui tacle dans les pieds. Le latéral parisien prolonge son effort et au duel avec Ismaily rentre sur la droit de la surface avant de frapper en bout de course. Chevalier ferme l'angle et réalise l'arrêt.

22:15 - Kolo Muani au sol Ballon en profondeur dans l'axe pour Kolo Muani. Alexsandro intervient avec autorité et dégage fort en touche à droite. Dans son mouvement, il essuie son pied sur le tibia de l'ancien de Francfort. Ce dernier reste au sol quelques secondes avant de finalement reprendre sa place. L'arbitre ne sanctionne pas le défenseur lillois.

22:13 - Asensio manque de force Les Lillois sont pris par le pressing haut des Parisiens. Sur un remise suffisante du talon d'André, Asensio surgit et enlève le ballon à Bentaleb et enroule du gauche. Son tir est trop tendre pour inquiéter Chevalier.

22:11 - Kolo Muani dans le dos Très belle relance parisienne au sol avec Ruiz qui accélère le mouvement et apporte de la verticalité. Il donne à droite pour Gonçalo Ramos qui trouve en retrait Dembélé. L'international français joue entre les lignes latéralement pour Mukiele. A l'entrée de la surface, il donne à sa gauche où un premier joueur feinte. Ruiz ensuite prolonge dans la surface à gauche pour Kolo Muani dont le centre en retrait trompe tout le monde et passe dans le dos de ses partenaires.

22:08 - Renvoyé au premier poteau Gomes se charge du corner obtenu à gauche par un partenaire. L'Anglais ne parvient pas à lever son ballon que Gonçalo Ramos se charge de dégager d'une volée au premier poteau.

22:07 - Reprise au Parc des Princes Gonçalo Ramos lance la seconde période pour le PSG. Cela commence avec un long ballon de Danilo dans la diagonale vers la gauche pour Kolo Muani, signalé hors-jeu.

21:51 - Un PSG à réaction (2-1) Cueilli d'entrée par Lille et Zhegrova, le PSG a renversé la situation en moins d'un quart d'heure et vire en tête à la pause. Agressifs sur le porteur du ballon, les Parisiens ont harcelé les relances lilloises et ont exploité les erreurs adverses pour marquer à deux reprises, Gonçalo Ramos d'abord après un gros travail de Dembélé puis sur un centre de Ruiz dévié dans ses filets par Alexsandro, fautif à chaque fois.