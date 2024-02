PSG - Lille : une bonne répétition pour Paris, le résumé du match

Merci à toutes et à tous de nous avoir accompagné pour suivre la rencontre de la 21e journée de Ligue 1 entre le PSG et Lille.

23:35 - Un PSG concerné, le résumé du match

On pouvait craindre que les esprits parisiens ne soient tournés vers le rendez-vous crucial de mercredi avec la venue de la Real Sociedad en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Le large remaniement opéré par Luis Enrique allait en ce sens avec la majorité des titulaires habituels (Mbappé, Donnarumma, Zaïre-Emery, Marquinhos...) sur le banc mais les hommes sur le terrain ont démontré que le PSG a de la réserve et qu'il peut s'appuyer sur un groupe étoffé et de qualité. Ce n'est pas Lille qui pourra démentir.

Pourtant, les Dogues ont cru pouvoir profiter des circonstances en attaquant fort la rencontre et en ouvrant rapidement le score grâce à Yazici, opportuniste dans la surface. On jouait alors depuis six minutes et le Parc des Princes se demandait à quel genre de soirée il allait assister. A son grand plaisir, il comprit rapidement que les "remplaçants" n'avaient rien de figurants et que le rythme allait être soutenu avec un pressing haut et agressif. Ainsi, à peine quatre minutes plus tard, Dembélé surgissait dans les pieds d'Alexsandro à la lisière de la surface lilloise et pouvait donner dans l'axe à Gonçalo Ramos qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but où Chevalier n'était plus après sa relance. La relance le gros point noir lillois. Cette erreur allait en appeler d'autres mais ce fut sur une autre situation que le LOSC flancha. Après un déboulé à gauche, l'attaquant portugais du PSG voyait son centre passer devant le but lillois. Dembélé fit l'effort pour le récupérer près du poteau de corner et donna en retrait à Ruiz dont le centre fut dévié par Alexsandro, pas vraiment inspiré pour dégager, dans ses propres filets.

Deux fautes préjudiciables qui eurent le malheur de faire perdre leur boussole aux Lillois. Dès lors, le PSG fit preuve de sérieux et d'application. Les supporters parisiens purent apprécier un collectif concerné et déterminé à imposer son tempo jusqu'à l'heure de jeu avant de flancher physiquement. Luis Enrique utilisa alors son banc de luxe pour redynamiser. Un choix payant à l'image de Barcola qui dynamita le côté droit de la défense nordiste. Sur une accélération sèche, il déposa Ismaily puis trouva au centre Kolo Muani qui n'eut plus qu'à pousser. Ce dernier fut même proche de signer un doublé mais sa frappe lourde du droit fut repoussée par Chevalier, auteur de plusieurs parades décisives qui ont évité aux siens une plus sévère déconvenue. Sur le banc, Mbappé n'eut pas besoin de retirer son survêtement pour apprécier le spectacle offert par ses coéquipiers.

A quatre jours du grand rendez-vous de sa saison, le PSG a rassuré sur son jeu, ses idées et sa motivation. Mieux, il l'a fait en préservant ses forces vives et sans avoir à déplorer de blessures. Plus que jamais en tête de la Ligue 1, le champion en titre peut se concentrer sur la C1. La Real Sociedad est prévenue.