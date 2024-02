PSG - Lille : dernière répétition pour Paris, heure, chaîne TV... Les infos du match

A quatre jours de son huitième de finale de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad, le Paris Saint-Germain doit profiter de la réception de Lille en Ligue 1 pour opérer ses derniers ajustements, probablement sans Mbappé. Suivez la rencontre, en direct dès 21h, sur linternaute.com.

La tête ailleurs. Le Paris Saint-Germain arrive à la croisée des chemins et toutes ses pensées sont focalisées sur le grand objectif de sa saison : la Ligue des champions. A quatre jours de recevoir la Real Sociedad en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, le club parisien sait qu'il ne sera jugé qu'à l'aune de sa performance face aux Basques et tout est fait pour réussir le rendez-vous européen. Aussi la venue de Lille ne revêt pas le même intérêt que d'ordinaire et va être utilisé pour peaufiner les derniers détails du plan parisien.

Mbappé ménagé ?

La chose primordiale est d'arriver avec ses forces vives. Ainsi, Mbappé ne devrait pas apparaître sur la feuille de match face aux Nordistes. En effet, touché à la cheville en milieu de semaine en huitièmes de finale de la Coupe de France face à Brest (victoire 3-1, ndlr), l'international français a été ménagé à l'entraînement et ressentait encore des douleurs à son articulation. Les absences répétées pour blessure de Neymar ces dernières années ont échaudé le club et tout est fait pour éviter de revivre le même scénario.

S'il confirme cette orientation, Luis Enrique devrait en profiter pour donner du temps de jeu à Gonçalo Ramos. Cantonné au banc, le Portugais a soif de jeu et de buts mais aussi de prouver sa valeur. Une bonne performance pourrait lui permettre de se présenter comme une alternative pertinente en pointe où Mbappé a pris la place, recentré par le technicien espagnol, surtout que Kolo Muani est malade et incertain. Ce match contre Lille sera aussi utile pour redonner du rythme à Dembélé, suspendu en Alsace. Au-delà des hommes, c'est l'attitude du collectif parisien qui sera scrutée. Depuis plusieurs semaines, ce dernier hoquette. S'il ne perd pas, il ne domine plus physiquement et tarde à progresser tactiquement. Un surplace qui interroge alors que Luis Enrique soutient qu'au fil des mois, tout se mettra en place. L'Asturien n'a plus qu'un match pour opérer ses derniers ajustements.

Une défense fragilisée

De son côté, Lille n'a pas les mêmes tracas européens mais n'arrive pas dans les meilleures dispositions. Mercredi, le club nordiste a connu un coup d'arrêt à Lyon en Coupe de France (1-2). Une élimination douloureuse à tout point de vue puisqu'Alexsandro est sorti sur blessure. Dans un choc avec Tolisso, le Brésilien a été touché au pied droit et se trouve incertain pour le déplacement dans la capitale française. Son absence serait préjudiciable pour Paulo Fonseca qui doit déjà se passer d'Umtiti et Diakité.

Car la principale force lilloise réside dans son assise défensive. Depuis le début de la saison, les Dogues n'ont concédé que 14 buts, seul Nice fait mieux (11), et aucun lors de lors trois derniers matchs. Une solidité qui doit beaucoup à la paire formée par Alexsandro et Yoro. Ce dernier a d'ailleurs été recadré par son entraîneur, l'appelant à plus d'humilité alors que l'intérêt du PSG à son égard est manifeste et qu'un transfert est évoqué pour cet été.

Néanmoins, le LOSC n'aura aucune pression sinon seule qu'il se mettra pour accrocher le podium. Avec une seule défaite lors de ses 14 derniers matchs en Ligue 1, il n'est plus qu'à un point du troisième strapontin occupé par Brest. De quoi donner une belle motivation pour ramener un résultat du Parc des Princes, enceinte en sursis où le PSG a encore beaucoup à faire.

Le match de la 21ème journée de Ligue 1 opposant le Paris Saint-Germain et le Lille OSC aura lieu à partir de 21h, du côté du Parc des Princes, à Paris.

La rencontre de la 21ème journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le Lille OSC sera retransmise en direct et en exclusivité sur Canal+Foot et Canal+Sport 360.

La rencontre entre le Paris Saint-Germain de Luis Enrique et le Lille OSC de Paulo Fonseca sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal.

Betclic : Paris Saint-Germain : 1,58 / Nul : 4,35 / Lille : 5,35

Parions Sport : Paris Saint-Germain : 1,62 / Nul : 4,30 / Lille : 5,90

Winamax : Paris Saint-Germain : 1,60 / Nul : 4,20 / Lille : 5,30

Paris Saint-Germain : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Beraldo, Hernandez – Ugarte, Vitinha, Zaïre-Emery – Dembélé, Gonçalo Ramos, Barcola.

Lille OSC : Chevalier – Tiago Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaily – André (cap.), Bentaleb – Zhegrova, Gomes, Ounas – David.