DIRECT. Real Sociedad - PSG : la spéciale de Mbappé qui signe son doublé et fait plier les Basques, suivez le match

L'Italien fait preuve d'autorité dans sa surface et sa sortie peu académique rassure la défense parisienne. Ce Real Sociedad - PSG perd en intensité dans cette fin de partie.

Le Marocain s'infiltre dans la surface adverse et frappe mais Remiro se couche et repousse sans difficulté.

L'ancien Rennais est à plus de 30 mètres mais ne s'empêche pas une folie avec une reprise de volée ultra lointaine qui atterrit dans les bras de Gianluigi Donnarumma.

22:24 - Le but est refusé pour la Real Sociedad ! (63')

Barrenetxea est au second poteau et surgit pour placer sa tête mais le but est refusé pour une position de hors-jeu.