Real Madrid - Leipzig : diffusion TV, pronos... Les infos du huitième de finale retour de Ligue des champions

Vainqueur en Allemagne (1-0) après un but somptueux de Brahim Diaz, le Real Madrid reçoit le RB Leipzig ce soir en huitièmes de finale retour de Ligue des champions.

Match retour au programme pour le Real Madrid et le RB Leipzig. Après un exploit individuel de Brahim Diaz à l'aller, offrant la victoire aux Merengue en Allemagne, les Madrilènes reçoivent Xavi Simons et ses coéquipiers mercredi soir. L'occasion de valider leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions où ils rejoindraient le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, qualifiés hier soir. Pour cette affiche, Carlo Ancelotti pourrait se passer de sa star Jude Bellingham. En effet, si l'Anglais est averti, il manquera le quart de finale aller, en cas de qualification.Il devrait néanmoins débuter aux côtés de Vinicius et Rodrygo sur le front de l'attaque.

En conférence de presse, le technicien italien a averti son équipe : "C'est une occasion importante de progresser dans une compétition très spéciale pour nous, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes parce que la partie n'est pas terminé. Nous avons un petit avantage, mais nous devons jouer à notre meilleur niveau de la première à la dernière minute." Suivi par Eduardo Camavinga, le jeune milieu pense que le Real Madrid ne doit pas jouer pour conserver le résultat : "Pour gagner, la meilleure manière c'est d'attaquer, donc on va tout faire pour marquer des buts."

Du côté allemand, Marco Rose y croit. Alors que son onze titulaire devrait être proche de celui qui a affronté le Real à l'aller, l'entraîneur n'a pas caché sa motivation et celle de ses joueurs. En effet, ils n'ont qu'un but à remonter : "Si les joueurs eux-mêmes le disent, c'est que nous en sommes convaincus. Si nous ne l'étions pas, on resterait chez nous. Nous allons aller dormir avec la conviction d'obtenir un résultat phénoménal. Nous avons aussi besoin d'un peu de chance, mais ça, ça peut se travailler. Au match aller, nous avons montré qu'on pouvait jouer d'égal à égal avec le Real Madrid. Nous sommes là pour montrer ce dont nous sommes capables", a-t-il déclaré en conférence de presse.

"Nous devons résoudre les problèmes avec le ballon avec personnalité, imposer notre rythme. Nous devons tout faire au bon moment. Nous devons presser au moment adéquat. Et tout cela au plus haut niveau. Nous ne changerons pas trop le jeu de l'équipe. Il n'y aura pas de grands changements. Il y aura des moments où nous devrons nous concentrer sur la défense. Nous devrons faire le match parfait. C'est ce que nous allons essayer de faire", a-t-il ajouté.

À quelle heure débute Real Madrid - Leipzig ?

Le coup d'envoi du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions opposant le Real Madrid au RB Leipzig est prévu mercredi 6 mars à 21h00 au Stade Santiago Bernabeu de Madrid (Espagne). Pour la première fois de sa carrière, l'Italien Davide Massa va arbitre un match des Merengue.

Sur quelle chaîne regarder Real Madrid - Leipzig ?

Détenteurs des droits TV de la Ligue des champions, Canal+ et RMC Sport 1 diffuseront l'affiche entre les Madrilènes et les coéquipiers de Xavi Simons.

Si vous souhaitez regarder la rencontre retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre les Merengue est Leipzig sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site RMC Sport.

Quelles sont les compositions probables de Real Madrid - Leipzig ?

Real Madrid : Lunin (G) - Carvajal, Nacho, Rüdiger, F.Mendy - Camavinga (ou Tchouaméni), Kroos, Valverde, Bellingham - Vinicius, Rodrygo.

Leipzig : Gulasci (G) - Simakan, Klostermann, Orban, Raum - Henrichs, Schlager - Olmo, Simons - Openda, Sesko.

Quels sont les pronostics de Real Madrid - Leipzig ?