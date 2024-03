Atlético Madrid - Inter Milan : chaîne, compos, pronos... Toutes les infos du match

En 8es de finale retour de la Ligue des Champions, l'Atlético Madrid accueille l'Inter Milan en ce mercredi 13 mars. La bande à Griezmann compte un but de retard.

La Ligue des Champions continue son chemin pour les derniers huitièmes de finale. En ce mercredi 13 mars, l'Atlético Madrid reçoit au Cívitas Metropolitano l'Inter Milan dans un duel très serré. À l'aller, les Nerazzurri avaient dominé les Colchoneros et s'étaient imposés sur la plus petite des marges grâce à un but d'Arnautovic. La formation espagnole compte sur Antoine Griezmann pour rejoindre les quarts de finale de la C1.

En conférence de presse, Diego "Cholo" Simeone s'est confié avant ce grand rendez-vous : "Nous avons une revanche à prendre. Face à l'Inter Milan, nous aurons en face de nous l'une des meilleures équipes d'Europe et nous devrons jouer le meilleur match possible. C'est un match qui demande un très haut niveau de concentration et celui qui l'aura gagnera le match."

L' Atlético Madrid connaît une panne de confiance

Au pied du podium en Liga (4e, 55 points), et largués dans la course au titre face au Real Madrid (1er, 69 points), les Colchoneros vivent une très mauvaise dynamique avec seulement deux succès sur les neuf dernières rencontres toutes compétitions confondues. Lors du dernier match en championnat, ils ont été balayés par Cadix (2-0), membre de la zone rouge dans la ligue espagnole.

Victime d'une entorse de la cheville droite à Giuseppe Meazza à l'aller, Antoine Griezmann fait son retour dans le groupe pour ce Atlético Madrid - Inter Milan. De quoi tirer un sourire aux supporters avant ce rendez-vous de la dernière chance.

L'Inter Milan avance masqué dans cette Ligue des Champions

Vice-champions d'Europe en titre, les Nerazzurri sont en pleine forme depuis le début de l'année avec 13 succès en autant de rencontres disputées sur l'année 2024. La bande à Benjamin Pavard se dirige vers un nouveau titre de champion d'Italie. L'AC Milan, leur premier rival, est déjà à 16 points.

Et pourtant, loin de Manchester City, du Bayern Munich ou encore du Real Madrid, l'Inter Milan est loin d'être favori pour un succès final dans cette Ligue des Champions. Face aux médias, Simone Inzaghi a livré son ressenti avant ce Atlético Madrid - Inter Milan. "L'Atlético se transforme à domicile. En Liga, il serait premier s'il ne jouait qu'à domicile : sur 14 matchs, il y a eu 13 succès et un nul. Nous savons tous ce qu'est l'Atlético, quel grand entraîneur est Cholo Simeone. Nous n'avons qu'un avantage minime avant ce duel."

Dans le cadre des huitièmes de finale, la Ligue des Champions offre un choc Atlético Madrid - Inter Milan. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h00 par M. Marciniak (POL).

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de la Ligue des Champions, vous aurez le choix de la chaîne pour ce Atlético Madrid - Inter Milan. Cette affiche sera diffusée sur Canal + Foot et RMC Sport 1.

Pour suivre Atlético Madrid - Inter Milan en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ou opter pour un abonnement 100% digital à RMC Sport.

La composition des Colchoneros pour Atlético Madrid - Inter Milan : Oblak - Llorente, Witsel, Paulista, Hermoso, Lino - De Paul, Koke, Saul - Griezmann, Morata.

La composition des Nerazzurri pour Atlético Madrid - Inter Milan : Sommer - Darmian, Pavard, De Vrij, Bastoni, Di Marco - Barella, Asllani, Mkhitaryan - Arnautovic, Lautaro.