DIRECT. OM - PSG : festival inachevé de Dembélé, suivez le match

Affaibli par les blessures en défense, l'Olympique de Marseille reçoit le PSG pour un Classique qui promet de faire des étincelles entre une équipe invaincue à domicile et une autre qui l'est à l'extérieur.

En direct

21:20 - Un manque de justesse Kondogbia combine au milieu de terrain avec Ndiaye. Sur la remise de son partenaire, le capitaine marseillais arrive à la lisière de la surface. Là, il pique son ballon en direction d'Aubameyang mais son geste manque de justesse technique et lobe l'attaquant.

21:16 - Dembélé rate la finition Près de la ligne médiane, Dembélé attend la pressing de Merlin et efface le latéral marseillais pour se projeter vers l'avant. L'ancien de Rennes et Dortmund accélère vers la surface, se sert de l'appel de Kolo Muani à droite pour foncer dans l'axe. D'un crochet, il élimine Balerdi et enchaîne d'un tir croisé du droit qui passe juste à côté du poteau de Pau Lopez.

21:15 - Pau Lopez gagne son duel Dembélé échappe à Kondogbia à 25 m et glisse le ballon dans le dos de Balerdi. C'est pour Kolo Muani qui ne peut devancer la sortie dans le bon tempo de Pau Lopez qui le contre dans les pieds.

21:13 - Trop long pour Dembélé Sur une récupération haute à 30 m, Ruiz voit l'espace qui s'est ouvert dans l'axe droit et où s'engouffre Dembélé dans le dos de Garcia. La passe de l'Espagnole est trop appuyée et file en sortie de but.

21:13 - Balerdi en couverture Le PSG penche beaucoup à droite dans ce début de match avec Ruiz qui recherche Kolo Muani dans le dos de Merlin. Cette fois, l'aile est bien surveillée par Balerdi.

21:10 - Mbappé ne passe pas Lancé, Mbappé arrive à l'entrée de la surface marseillaise mais ne parvient pas à passer entre Mbemba et Veretout.

21:10 - Sous la pluie Les conditions de jeu ne sont pas optimales à Marseille où il pleut. Cela a été le cas toute la journée.

21:08 - Mbappé ne trouve pas Kolo Muani Côté gauche, Mbappé s'y reprend à deux fois pour parvenir à réussir son centre. Celuic-i est mal ajusté et lobe Kolo Muani au second poteau. S'il fait l'effort pour le récupérer, il est serré de près par Merlin qui le repousse à la grande joie du Vélodrome.

21:07 - Un corner pour rien Le corner parisien traverse la surface marseillaise sans que personne ne réussisse à couper la trajectoire. Tous avaient plongé au premier poteau.

21:06 - Mbemba en opposition Kolo Muani crée le décalage par son extérieur du pied pour Hakimi. Le Marocain hésite à centrer et choisit finalement de donner dans la course de l'international tricolore. Ce dernier centre depuis la droite de la surface mais tombe sur Mbemba dont le tacle est dans le bon timing. Corner.

21:05 - Une relance contrariée Les Parisiens n'arrivent pas à évoluer comme ils en ont l'habitude et sont particulièrement gênés par le bon positionnement des joueurs marseillais. Ceux-ci jouent haut et agressent dès la perte.

21:02 - Veretout frôle la lucarne A 25 m dans l'axe droit, Veretout enroule son coup franc au second poteau vers Mbemba. Vitinha renvoie de la tête dans l'axe sur l'ancien nantais dont le tir du droit frôle la lucarne à gauche.

21:01 - Carton jaune pour Beraldo Dembélé est pressé par Veretout et perd le ballon. Aubameyang le récupère et part vite vers l'avant. Il tente un grand pont sur Beraldo qui fait obstruction à 25 m et récolte un jaune logique.

20:59 - Aubameyang de loin A la 13e minute, Kondogbia gratte un ballon près du rond central et sert de suite Aubameyang qui a du champ dans l'axe gauche. Le Gabonais s'avance et frappe du droit à 25 m. Le tir est capté par Donnarumma sur sa ligne.

20:55 - Ndiaye n'enchaîne pas Sur un long ballon de Merlin, Aubameyang gagne son duel aérien face à Beraldo et remise de la tête. C'est pour Ndiaye qui ne parvient pas à s'emmener le ballon, gêné par le pressing de Vitinha dans son dos.

20:53 - Ndiaye contré Le corner marseillais n'est pas bien dégagé par la défense parisienne et devant le point de pénalty, Ndiaye peut armer une volée du droit. Il est contré par un défenseur parisien.

20:52 - Danilo près du CSC Sur l'action suivante, Veretout est décalé à droite où il enroule un bon centre dans la surface. Danilo est sur la trajectoire mais rate son dégagement. le ballon rebondit sur son pied d'appui, le gauche, et frôle le poteau de Donnarumma. Corner.

20:50 - Ruiz manque le cadre Partant de l'arrière, Dembélé accélère le mouvement et donne dans le dos de Merlin pour la course de Kolo Muani. L'ancien nantais évite la sortie de but et en bout de course centre en retrait. C'est dans le dos de Mbappé et Pau Lopez dévie le ballon qui arrive à Fabian Ruiz dont la reprise du droit manque le cadre.

20:48 - Dembélé en faux 9 Dans ces premières minutes de jeu, le PSG évolue avec Dembélé dans une position axiale en faux 9. Mbappé est pour le moment exilé à gauche et Kolo Muani fait de même à droite.

20:47 - Luis Henrique pris Luis Henrique cherche à prendre de la vitesse à droite mais il ne parvient pas à contourner Hernandez. Ce dernier est aidé par Fabian Ruiz mais la relance parisienne est interceptée. Veretout se projette et enroule un centre que Vitinha se charge de dégager.

20:46 - Début du match ! Fabian Ruiz lance la première période en faveur du Paris Saint-Germain sur la pelouse de l'Olympique de Marseille pour le 107e Classique de l'histoire.

20:41 - Entrée des deux équipes Les joueurs de l'Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain ont pénétré sur la pelouse d'un Vélodrome plein comme un oeuf. Tut est prêt pour une grande soirée de football en clôture de la 27e journée de Ligue 1.

20:40 - Le Vélodrome comme forteresse S'il ne parvient plus à s'imposer face au PSG à domicile depuis pris de 13 ans, l'OM a fait du Vélodrome un forteresse imprenable cette saison. En effet, le club marseillais y est invaincu toutes compétitions confondues, soit 19 rencontres (13 victoires et 6 nuls). Il n'a plus perdu devant ses supporters depuis la réception de Brest en clôture de l'exercice précédent, le 27 mai 2023 (1-2).

20:35 - Irrésistible en déplacement Le PSG est toujours invaincu cette saison à l'extérieur en Ligue 1. En 13 déplacements, les Parisiens ont triomphé à 9 reprises pour seulement 4 nuls avec un total de 29 buts marqués contre 9 encaissés. Leur série d'invincibilité loin du Parc des Princes s'étire sur 20 matchs jusqu'à un revers à Monaco le 11 février 2023 (1-3). S'ils ne perdent pas ce dimanche, les Parisiens égaleraient la série record de l'OL, invaincu à l'extérieur entre mars 2005 et avril 2006.