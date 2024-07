Cette légende de la chanson était un grand espoir du Real Madrid

Chanteur internationalement reconnu, cet artiste aux plus de cinquante ans de carrière et aux millions d'albums vendus aurait pu jouer pour le Real Madrid.

Nombreux sont ceux qui rêveraient de jouer pour le Real Madrid. Au cours des plus de 120 ans de son histoire, le club espagnol a en effet attiré les plus grandes stars, depuis Di Stefano jusqu'à Cristiano Ronaldo ou peut-être bientôt Kilian Mbappé.

Parmi les clubs les plus populaires du monde, le Real Madrid est également le club favori de nombreuses stars : des joueurs NBA comme Lika Doncic ou Joël Embiid, mais également des politiques comme l'ancien premier ministre espagnol Mariano Rajoy ou l'ancien roi Juan Carlos. De nombreux artistes ont montré aussi leur attachement au club de la capitale espagnole, comme Viggo Mortensen, Tom Cruse ou Ricky Martin.

Parmi les fans du Real Madrid, il y a cependant un chanteur qui a quelque chose en plus. En effet, le célèbre chanteur espagnol Julio Iglesias n'est pas seulement un habitué des travées du stade Santiago Bernabeu, mais il a également joué pour le Real, et aurait même pu devenir professionnel chez les Merengues. Julio Iglesias est né à Madrid en 1943, et a évolué sous les couleurs du Real de ses 13 à ses 19 ans, au poste de gardien de but. Après avoir fait ses classes dans les équipes jeunes, il a même intégré l'équipe réserve au début des années 1960.

"Je n'étais pas un super crack comme Iker Casillas, mais le club était enthousiaste car j'étais physique et discipliné. Je savais que je ne deviendrai pas un très grand joueur comme Di Stefano, Gento ou Puskás qui jouaient au Real Madrid ces années-là en 1961, 1962, 1963. C'était la meilleure équipe du monde à cette époque", a-t-il raconté il y a quelques années au micro de CNN.

C'est un accident de la route qui va stopper net la carrière de footballeur professionnel de Julio Iglesias. À l'âge de 19 ans, il doit en effet rester allongé durant plusieurs mois à cause d'un choc qui lui a endommagé la colonne vertébrale. Ce moment mettant fin à ses rêves avec le Réal est également celui du début de sa carrière musicale, car il apprend la guitare, et sort son premier album quelques années après la fin de sa rééducation, en 1968.

Avec plus de cinquante ans de carrière, Julio Iglesias est aujourd'hui l'un des chanteurs espagnols les plus connus, à la fois dans son pays et à l'international, car il chante dans plusieurs langues. En 1983, il foulera finalement la pelouse du stade Santiago Bernabeu, à l'occasion d'un concert qu'il donnera dans l'antre de son équipe favorite. Il est depuis régulièrement présent aux matchs à domicile du Real.