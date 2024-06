DIRECT. Dortmund - Real Madrid : suivez le match

Le défenseur allemand est un peu seul dans sa surface pour contrer le centre allemand et parvient à bien le faire de la tête. Il y avait des espaces dans la défense espagnole.

Le Brésilien, grippé, semble aller bien dans ces premières minutes de Dortmund - Real Madrid et harangue déjà ses supporteurs qui sont présents derrière les cages de Kobel pour ce premier acte.

Les deux attaquants du Real Madrid atteignent des records de précocité en Ligue des champions. Entre tous les joueurs nés après 2000 aucun n'a joué plus de matchs dans la plus grande compétition européenne que les deux Brésiliens du club espagnol (56 matchs soit autant que Phil Foden).

Ce Dortmund - Real Madrid se jouera sous les yeux d'un certain Jose Mourinho. L'ancien coach de Madrid n'a jamais réussi à gagner la Coupe aux grandes oreilles avec le club espagnol malgré son palmarès impressionnant.

Ce Dortmund - Real Madrid pourrait se terminer sur un score particulièrement serré. La tension qui existe dans ce genre de matchs provoque parfois un peu de retenue dans le jeu des deux formations qui se retrouvent à ce stade de la compétition. Sur les quatre dernières finales de Ligue des champions, le score a été de 1-0 et la situation s'est débloquée après la 40e minute de jeu.

Avant ce Dortmund - Real Madrid, l'ascendant psychologique est clairement pour les Espagnols. Le club de Madrid va disputer sa 18e finale de Ligue des champions ce soir et en a remporté 14. Trois petites défaites entachent l'immense histoire du Real Madrid. Un bilan fou qui s'ajoute aux quatre derniers matchs où Madrid ne s'est pas incliné sur les quatre derniers rendez-vous entre les deux formations (2v, 2n).

Avant même que ce Dortmund - Real Madrid ne débute, cette rencontre va rentrer dans l'histoire. Cette finale de la Ligue des champions est la dernière de ce format avant une révolution de la compétition la saison prochaine. Plus d'informations sur ce nouveau format ici .

Près de deux heures après la composition du Real Madrid, voici le onze de Dortmund sans la moindre surprise: Kobel - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen - Can, Sabitzer - Sancho, Brandt, Adeyemi - Fullkrug.

19:50 - Le parcours du Real Madrid

Avant ce Dortmund - Real Madrid, Madrid a fait du Madrid en Ligue des champions en finissant premier de son groupe qui était composé de l'Union Berlin, de Naples et Braga. Après un huitième de finale accroché face à Leipzig, les Merengue ont retrouvé Manchester City et se sont imposés à l'issue d'une séance de tirs au but. En demi-finale, le Real a renversé le Bayern dans les deux dernières minutes du match retour grâce à Joselu. La voie de la 15e coupe aux grandes oreilles pour le Real Madrid semble s'ouvrir.