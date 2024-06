DIRECT. France - Canada : des Bleus bien pâles, suivez le match

Face à un Canada inoffensif, l'équipe de France peine à se montrer dangereuse et cherche encore l'ouverture à Bordeaux.

En direct

22:36 - Saliba sauve le corner Long ballon à droite pour Buchanan qui se dépouille pour éviter la sortie de but. Suivi par Saliba, il tente d'obtenir le corner mais le défenseur d'Arsenal fait l'effort pour dégager en touche au dernier moment.

22:35 - Giroud trop juste Après un renversement à gauche sur Griezmann, le ballon revient à droite pour Dembélé qui ajuste un centre à ras de terre devant le but. Giroud devance Crépeau en se jetant avant le premier poteau mais ne cadre pas, bien gêné par le portier canadien.

22:33 - Thuram encerclé Griezmann voit l'espace à gauche et donne dans la course de Thuram. Le buteur de l'Inter Milan ne parvient pas à semer son défenseur et en repiquant intérieur, il permet à Eustaquio de venir fermer sa fenêtre de tir.

22:31 - Faute sur Jonhston Le corner est joué vite par Girezmann avec Dembélé. Le Français dépose un centre bien senti aux 6 m. Giroud tente de placer sa tête mais rate le ballon que Johnston reprend finalement avant de se faire percuter.

22:30 - Griezmann gratte un corner Le centre de Dembélé est contré mais revient dans les pieds de Koundé qui sert à ras de terre Griezmann dans la surface. Le Français tente de dribbler Cornelius mais Eustaquio vient en aide à son défenseur. Le joueur de l'Atlético de Madrid n'abandonne pas et provoque la perte de balle du capitaine canadien et obtient un corner.

22:29 - Giroud de la tête Sur un cup franc excentré de Griezmann à droite, Giroud dévie de la tête dans la surface mais pas assez pour rabattre le ballon et mettre en difficulté la défense canadienne.

22:25 - Frisson sur le but français D'une vingtaine de mètres, Millar décoche une frappe sèche qui vient se fracasser sur la barre transversale de Maignan. Grosse alerte sur le but de l'équipe de France.

22:24 - Hernandez sorti à la pause Didier Deschamps a opéré un changement à la mi-temps en sortant Théo Hernandez pour donner du temps de jeu à Ferland Mendy.

22:23 - Reprise à Bordeaux Giroud lance la seconde période pour l'équipe de France, qui va chercher à trouver la faille face au Canada.

22:08 - La France accrochée (0-0) L'arbitre renvoie les 22 acteurs aux vestiaires sur un score nul et vierge. S'ils ont trouvé la barre par Thuram en début de match, les Bleus ont peiné à vraiment mettre en danger un Canada timide et assez inoffensif pour le moment. Tout reste à faire dans ce deuxième match de préparation.

22:06 - Le pressing canadien Les Canadiens restent timides mais Larin et David tentent un pressing sur Upamecano puis sur Saliba qui doit remettre en cloche à Maignan, obligé de dégager comme il peut d'une volée.

22:05 - Temps additionnel : 1 minute Il y aura une minute de temps additionnel dans cette première période entre le Canada et la France.

22:05 - Johnston au-dessus Au premier poteau, Griezmann prolonge de la tête et envoie le corner canadien à l'entrée de la surface sur Johnston qui tente sa chance de la tête mais ça part au-dessus du but français;

22:03 - Corner pour le Canada Buchanan déborde à droite et force Hernandez à dévier en corner. Le Canada a l'occasion de se montrer dangereux.

22:01 - Johnston dégage son camp Théo Hernandez contrôle dans la surface en poussant Buchanan. Le Canadien le gêne dans son débordement et en deuxième lame, Johnston repousse le centre tricolore.

22:00 - Carton jaune pour Camavinga Dans le rond central, Camavinga laisse traîner sa semelle sur le pied d'un Canadien. Une intervention non maîtrisée et en retard qui lui vaut un avertissement.

21:58 - Renvoyé par la défense Collé à la ligne de touche à gauche, Griezmann enroule son ballon du droit dans la zone du premier poteau vers Camavinga et Thuram mais c'est une tête canadienne qui renvoie le danger.

21:56 - Carton jaune pour Johnston Sur un renversement de jeu, Hernandez fixe Johnston et attend qu'il se jette pour tenter de déborder. Le latéral français est fauché par le Canadien qui récolte un avertissement. Coup franc dangereux à vernir à 20 m sur la gauche.

21:55 - Upamecano au-dessus Sur un corner venu de la droite, Thuram dévie au premier poteau et aux 6 m, Upamecano s'impose dans les airs mais reprend le ballon du haut du crâne. Ca passe au-dessus pour le défenseur français.

21:53 - Le Canada garde le ballon Les Canadiens observent une séquence de conservation dans la moitié de terrain française. Ils ne progressent pas et perdent finalement le ballon.

21:46 - Koundé s'en sort Sur un centre de Buchanan, Koundé intervient et permet aux Bleus de se dégager.

21:35 - Griezmann sollicite Crépeau De loin, Griezmann contrôle le ballon et choisit de frapper. C'est cadré et cela oblige le gardien canadien à se détendre et à mettre en corner du bout des doigts.

21:33 - Hernandez croise trop Sur un corner tiré depuis la droite, Hernandez hérite du ballon à l'entrée de la surface et arme. Son tir est trop croisé et passe à côté du but canadien.

21:30 - Thuram frappe la barre Dans la surface canadienne, Thuram vient couper un centre de Griezmann au premier poteau. D'un réflexe, Crépeau dévie le ballon sur sa transversale. Grosse occasion pour les Bleus.