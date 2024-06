DIRECT. Euro 2024 : les Bleus frappés par une épidémie, inquiétude pour un joueur

Les supporters écossais sont pour leur grande majorité déjà arrivés en Allemagne alors que leurs joueurs affrontent l'équipe hôte ce vendredi soir en ouverture de l'euro. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que leur présence ne passe pas inaperçue dans les rues de Munich. On devrait aussi les entendre ce soir à l'Allianz Arena. Ils ont en effet obtenu de l'UEFA une dérogation pour amener leur cornemuse dans le stade, ce qui risque de faire du bruit.

09:30 - Plus de 4 000 personnes à l'entrainement des Bleus

À Paderborn, au nord-ouest de l'Allemagne, l'équipe de France a installé son camp de base pour cet Euro en territoire ami. La ville vit au rythme des entrainement et bientôt des matchs des Bleus, et les entrainements ouverts au public sont combles. Hier, plus de 100 000 personnes avaient tenté de s'inscrire pour assister à l'entrainement des Bleus, pour seulement 4 000 heureux. Il devrait en être de même aujourd'hui et tout au long de la compétition.