"Il prend souvent la parole", malgré un physique qui inquiète, Mike Maignan est TRES attendu

Le gardien de l'équipe de France n'est pas au top physiquement ces dernières semaines.

L'heure est venue pour Mike Maignan. Considéré comme l'un des meilleurs gardiens au monde, le portier du Milan AC entame sa toute première grande compétition dans la peau d'un numéro un. Mais depuis plusieurs saisons, le physique du gardien pose question. Son printemps a été ponctué par cette longue blessure aux adducteurs fin avril a alimenté le constat d'une fragilité récurrente. La préparation de l'ex-Lillois a aussi été marquée par cette blessure à un doigt contractée fin mai alors qu'il était sur le point de revenir.

Pas sur donc que le gardien numéro 1 soit réellement à 100%, surtout après ses performances lors des deux matchs amicaux qui n'ont pas prouvé grand chose. Un technicien se veut toutefois rassurant dans les colonnes de l'Equipe. "Il est prêt. Dans les moments importants, Mike sait répondre présent. Il n'a pas joué de grands tournois mais il a des matches de très haut niveau en Italie, en C1. Ce n'est pas le type de mec qui va être perturbé par le contexte ou les semaines d'absence. Il est tellement méticuleux dans sa préparation "

Kylian Mbappé lui rend hommage

Kylian Mbappé évoque le changement de statut de l'ancien gardien du LOSC pour Ouest France et lui rend hommage : " Miky ! Il a changé de statut. Le voilà numéro 1. Je pense que ça lui a fait du bien, après avoir appris avec Hugo (Lloris). Ce n'est jamais facile de succéder à une légende. La plus grosse des erreurs serait d'essayer de suivre ses pas. Miky doit créer son propre chemin, et il est bien parti. Il a tout à faire avec les Bleus, et s'il continue comme ça, je pense que ça va bien se passer pour lui. Ce qui marque chez lui, c'est qu'il fait attention au moindre détail, dans tout ce qu'il fait. Sur les coups de pied arrêtés, par exemple, il dit à chacun exactement où se placer. Il veut que tout soit à sa place, sans laisser le moindre doute. Et c'est pareil dans la vie. Avec Mike, c'est toujours carré. Dans le vestiaire, il prend souvent la parole. Les gars l'écoutent, ça sert au groupe. Je pense que c'est un besoin pour lui. Ça fait partie de sa routine pour entrer dans son match ".