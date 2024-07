Autriche - Turquie : des Autrichiens surprenants et favoris

Après avoir terminé devant la France et les Pays-Bas dans le groupe D, l'Autriche affronte la Turquie avec le costume de favori en huitièmes de finale ce mardi (21 heures).

L'Autriche peut-elle être la grande surprise de cet Euro 2024 ? Après avoir terminé en tête de la poule D, devant la France et les Pays-Bas, la sélection entraînée par Ralf Rangnick fait figure d'épouvantail dans ce tournoi, surtout après avoir basculé dans la partie de tableau la plus ouverte. Les favoris à la victoire finale, comme la France, l'Allemagne, l'Espagne ou le Portugal, sont de l'autre côté du tableau. Ambitieux, les Autrichiens gardent la tête froide mais ne cachent plus leurs ambitions, à l'image du défense Kevin Danso. "On doit juste garder les pieds sur terre, c'est tout. On a toujours cru en nous, a expliqué le défenseur du RC Lens à la presse. On a toujours su qu'on pouvait aller loin." L'Autriche a l'occasion d'atteindre les quarts de finale d'un Euro pour la première fois de son histoire, après une élimination en huitièmes de finale lors de l'Euro 2021 face à l'Italie (2-1, a.p.).

Un dernier match qui a laissé des traces

De son côté, la Turquie a terminé à la deuxième place du groupe F derrière le Portugal, avec deux victoires en trois matchs face à la Géorgie (3-1) et la République tchèque (2-1). Soutenue par de très nombreux supporters en Allemagne, la sélection turque rêve également d'aller loin dans cette partie de tableau ouverte. Mais il faudra pour cela battre l'Autriche. Or, les Turcs ont lourdement perdu le dernier match entre les deux sélections (6-1), disputé à Vienne le 26 mars dernier lors de la dernière trêve internationale. Pour réussir à faire aussi que le génération d'Hakan Şükür, demi-finaliste à l'Euro 2008, les coéquipiers d'Hakan Çalhanoğlu devront passer l'obstacle autrichien à Leipzig ce mardi soir.

Çalhanoğlu suspendu

Pour ce huitième de finale, le sélectionneur autrichien Ralf Rangnick ne devrait pas bousculer ses plans. Absent face aux Pays-Bas, Danso va faire son retour en défense centrale. Laimer et Baumgartner devraient accompagner Sabitzer en soutien d'Arnautovic. Le onze de départ probable de l'Autriche: Pentz - Posch, Danso, Lienhart, Mwene - Seiwald, Grillitsch - Laimer, Baumgartner, Sabitzer - Arnautovic. Du côté de la Turquie, Vincenzo Montella doit se passer de son leader Hakan Çalhanoğlu, suspendu. C'est Kökçü qui devrait le remplacer pour renforcer le milieu. Güler et Yildiz seront chargés d'animer l'attaque. Le onze de départ probable de la Turquie : Günok - Müldür, Bardakci, Demiral, Kadioglu - Yüksek, Ozcan - Yildiz, Kökçü, A. Güler - B. A. Yilmaz.

L'Autriche désignée favorite

Ce match entre l'Autriche et la Turquie, dont le coup d'envoi sera donné à 21 heures ce mardi soir, sera diffusé en clair à la télévision par TF1. Vous pourrez également le suivre sur beIN Sports 1 si vous disposez d'un abonnement, puisque la chaîne qatarienne diffuse l'intégralité de la compétition. Pour regarder cette rencontre sur internet, il faudra soit vous connecter gratuitement à TF1+, soit vous connecter sur le site de beIN Sports si vous disposez d'un abonnement. Dans ce dernier huitième de finale de l'Euro 2024, l'Autriche est donnée favorite par les différents sites de paris sportifs. La cote pour une victoire autrichienne oscille entre 1,8 et 2 tandis que celle de la Turquie se situe plutôt au-dessus de 4. La cote pour un match nul (et donc pour une séance de tirs au but) est d'environ 3,5.