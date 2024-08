Le Havre - PSG : un premier onze inédit pour Luis Enrique

Ce vendredi soir, le Paris Saint-Germain lance sa saison en Ligue 1 avec un déplacement au Havre. Avec le départ de Kylian Mbappé à l'intersaison et les arrivées, Luis Enrique pourrait aligner un onze inédit.

La Ligue 1 est de retour ce vendredi soir ! Le champion de France ouvre la saison avec un déplacement au Havre à 20h45.

Quel onze sans Mbappé ?

Pour la première fois en sept ans, le PSG va débuter une saison sans Kylian Mbappé. À l'intersaison, le Paris Saint-Germain a perdu son joueur phare depuis plusieurs saisons. Parti libre au Real Madrid, l'attaquant français oblige Luis Enrique à revoir ses plans et son animation offensive. Interrogé en conférence de presse, le technicien espagnol a mis en valeur l'apport collectif de ses attaquants pour combler le manque de Mbappé : "Celle que je pourrai trouver, si quelqu'un marque 40 buts, on ne l'empêchera pas. Mais d'expérience, je sais qu'il vaut mieux que quatre joueurs marquent 12 buts. C'est un défi passionnant, un défi de montrer que c'est un sport collectif. Nous voulons être un acteur majeur. On peut y arriver, c'est notre objectif. Kylian, je l'ai adoré, c'est un joueur et un homme exceptionnel. Je lui souhaite le meilleur. Tout comme à son frère Ethan. Et que Madrid perde contre nous".

Dans un été et un mercato perturbés par l'Euro et les Jeux olympiques, le club de la capitale a enregistré trois arrivées en plus des nombreux retours de prêt : le milieu João Neves, le défenseur Pacho et le gardien Matvey Safonov. Pour ce premier match face au Havre, Luis Enrique pourra compter sur ses trois nouveaux joueurs et prendre le meilleur départ possible pour lancer la saison parisienne : "Le Havre, on avait souffert l'an dernier, on rencontrera les mêmes difficultés, bien sûr que ça va être difficile, on a envie de lancer la saison de la meilleure des manières. On est prêts pour la compétition et ravis que ça débute". Face au Havre, Lucas Beraldo est pressenti pour prendre la place de Nuno Mendes, suspendu. Médaillé de bronze aux JO 2024 avec le Maroc, Achraf Hakimi peut prétendre à une titularisation ce vendredi soir. En pointe, Gonçalo Ramos pourrait voler la vedette à Randal Kolo Muani et évoluer aux côtés de Bradley Barcola et Ousmane Dembélé tandis que la recrue João Neves devrait être alignée dans l'entrejeu.

Digard face à son ancien club

Une première rencontre chargée en émotions pour Didier Digard. Après le départ de Luka Elsner à Reims, les dirigeants havrais ont fait le parti Digard qui fait son retour dans le club de ses débuts. Formé au Havre dont il a défendu les couleurs jusqu'en 2007, devenant au passage son plus jeune capitaine (20 ans), il est ensuite parti au Paris Saint-Germain, club qu'il retrouve ce soir dès la première journée. Au Havre, Didier Digard a connu une intersaison compliquée avec seulement trois arrivées, dont les titularisations ne sont pas forcément espérées : "Ce mercato peut offrir différentes possibilités. [...] Je n'attends pas de renforts. Je fais partie d'un club dont je connais la situation, je ne vais pas demander des choses qui ne sont pas possibles. Je sais que si le club peut faire quelque chose, il le fera, mais si l'on doit avancer comme ça, on avancera comme ça. Le point positif, c'est que tout le monde est solidaire, on va tous dans la même direction", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Pour l'entraîneur du HAC, débuter la saison de Ligue 1 par un match face au PSG n'est pas une mauvaise nouvelle : "On ne le sait qu'en fin de saison. L'avantage, c'est qu'une fois que tu les a joué, tu ne les rejoues plus qu'une fois dans l'année. C'est une équipe où tous les postes sont doublés ou triplés et selon le joueur cela peut changer tout le visage de l'équipe. C'est assez particulier à préparer."

À quelle heure débute Le Havre - PSG ?

Le coup d'envoi du premier match de Ligue 1 opposant Le Havre au PSG est prévu vendredi 16 août à 20h45 au Stade Océane (Le Havre). Willy Delajod sera l'arbitre de la rencontre.

Sur quelle chaîne regarder Le Havre - PSG ?

Nouveau détenteur des droits TV de la Ligue 1, DAZN diffusera l'affiche entre les Havrais et les Parisiens.

Comment suivre Le Havre - PSG en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le premier match du championnat de France cette saison entre Le Havre et le PSG sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur DAZN.

Quelles sont les compositions probables du Havre et du PSG ?

Le Havre : Desmas (G) - Operi, Sangante, Lloris, Nego - Ndiaye, Grandsir (ou Zohouri) - Sabbi, Casimir, Diawara - Soumaré.

PSG : Donnarumma (G) - Beraldo, Marquinhos, Pacho, Hakimi (ou Soler) - J.Neves, Vitinha, Zaïre Emery - Dembélé, Ramos, Barcola.

