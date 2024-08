Ligue 1. Le Havre - PSG : grâce à des entrants fracassants, Paris s'envole en trois minutes, le match en direct

Sur son penalty, Randal Kolo Muani ne tremble pas et trompe Desmas à contre-pied. Trois buts en trois minutes pour le PSG.

Quelle fin de match ! Lancé par Vitinha, Bradley Barcola centre à ras-de-terre pour Kolo Muani qui s'écroule. Willy Delajod n'hésite pas et siffle un pénalty en faveur des Parisiens. Kolo Muani va s'élancer.

22:37 - Festival de Barcola !

Quel chef-d'oeuvre de Bradley Barcola ! Après une longue transversale de João Neves, l'ailier provoque et passe entre deux Havrais pour finalement enrouler à l'entrée de la surface havraise. Masqué, Desmas ne peut rien faire et concède un troisième but parisien ce soir.