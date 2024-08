Le PSG exclu de la Ligue des champions à cause de Mbappé, pourquoi c'est possible

Le Français Kylian Mbappé poursuit son feuilleton judiciaire avec le club de la capitale et le PSG pourrait perdre gros si les faits sont avérés.

Le Français Kylian Mbappé lance la deuxième phase de l'onglet judicaire dans son litige avec son ancien club pour réclamer les 55 millions d'euros impayés par le PSG. Sans nouvelle de la part du club, le Français a saisi la commission juridique de la Ligue de football professionnel (LFP) et l'UEFA selon le Monde. Ce montant englobe l'ultime tiers d'une prime à la signature (36 millions d'euros brut) que le joueur était censé toucher en février, les trois derniers mois de salaires prévus dans son contrat (avril, mai, juin), ainsi qu'une " prime éthique " sur ces trois mois également. Cette suite judiciaire intervient après la mise en demeure du club par le joueur il y a quelques mois.

Contacté par Franceinfo, le PSG assure n'avoir reçu " aucune notification " de la part des deux instances françaises et " souhaite ne faire aucun commentaire sur les discussions en cours, qui se déroulent de manière constructive depuis de nombreux mois. Le club continue de s'engager respectueusement sur le sujet."

Ce que risque le PSG

Si la situation n'évolue pas une nouvelle fois, l'attaquant du Real Madrid pourrait saisir les prud'hommes. Et si, vraiment seulement si, les accusations s'avèrent fondées, le PSG risque de lourdes sanctions avec une interdiction de recrutement et une remise en cause de sa licence UEFA club, certificat qui confirme qu'un club remplit les critères minimaux pour accéder aux compétitions et nécessaire pour disputer un match officiel organisé par l'instance. La Ligue des champions pourrait donc être compromise pour le club de la capitale...