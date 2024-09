AS Monaco - FC Barcelone : le détail qui peut faire peur au Barça... Heure, chaîne et compos

Monaco s'apprête à donner le coup d'envoi de sa campagne européenne et la Principauté aura fort à faire ce jeudi 19 septembre contre le FC Barcelone.

Monaco - Barcelone, duel de prestige... Mais comme entrée en matière, il y a sans doute plus simple ! L'AS Monaco défie un FC Barcelone, invaincu et actuel leader de la Liga, ce jeudi, à partir de 21h, pour son entrée en lice dans la Ligue des champions nouvelle formule. De quoi discourir sur une affiche de rêve et tout ce qui s'en suit. Adi Hütter se réjouit d'ailleurs de recevoir "le Barça à domicile". "On ne peut rien avoir de mieux", détaille en conférence de presse le coach de Ligue 1.

La patte Hansi Flick se fait déjà ressentir du côté de la Catalogne avec un jeu équilibré et porté vers l'attaque. Les Monégasques devront sans aucun doute se méfier des individualités barcelonaises avec l'increvable avant-centre polonais Robert Lewandowski et surtout la pépite nationale Lamine Yamal. Les Blaugranas possèdent également d'autres atouts dans l'effectif, à commencer par Pedri au milieu de terrain ou Raphinha souvent décisif.

Que du beau monde donc sur le terrain de ce Monaco - Barça, surtout que l'ASM a aussi des joueurs à faire valoir sur la pelouse du Stade Louis II. Breel Embolo est par exemple redoutable à la finition, Eliesse Ben Seghir est le petit joyau de la Principauté, Denis Zakaria densifie l'entrejeu tandis que Thilo Kehrer assure et rassure en défense centrale. Il y a de la qualité à tous les postes.

Les Monégasques partent cependant avec quelques atouts psychologiques. Comme le Barça, ils sont invaincus depuis le début de leur saison de Ligue 1. Surtout, ils pourront s'appuyer sur la rencontre Barça - Monaco du 12 août dernier, qui s'était soldée par une nette victoire en Catalogne. S'il ne s'agit que d'un match de préparation, et que "on ne peut pas comparer ces rencontres" tempère Adi Hütter, les Monégasques avaient tout de même largement dominé leurs homologues espagnols, sur des buts de Camara, Embolo et Mawissa (3-0). Et deux d'entre eux au moins seront sur la pelouse de Louis II ce soir. C'est peut être un détail, mais il y a de quoi donner confiance avant le coup d'envoi de la rencontre en Ligue des champions.

À quelle date, à quelle heure et sur quelle chaîne voir Monaco - Barcelone ?

La rencontre entre Monaco et Barcelone débutera ce jeudi 19 septembre 2024 à 21h. Le match qui se déroule au Stade Louis II sera diffusé par Canal + et à suivre sur le live commenté sur cette page.

Les compos probables de Monaco - Barcelone

Face à l'armada offensive catalane emmenée par Lamine Yamal et Robert Lewandowski, les Monégasques devraient jouer en 4-2-3-1.