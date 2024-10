Zagreb - Monaco : "On va souffrir", pourquoi les Monégasques peuvent être inquiets

Après la victoire face à Barcelone en ouverture de la Ligue des champions, Monaco veut capitaliser sur la confiance engrangée en Ligue 1 pour enchaîner face au Dinamo Zagreb.

L’ASM doit capitaliser sur sa confiance pour signer un 2/2 en Ligue des champions. Le week-end dernier de Ligue 1 a d’ailleurs confirmé une rengaine, Monaco ne perd pas. La victoire contre Montpellier (2-1) obtenue à l'arrachée au bout du temps additionnel est tout sauf insignifiante. Elle a montré le caractère et l'abnégation des Monégasques dans un début de saison qui leur réussi. Les hommes d'Hutter, qui s’attend d’ailleurs à « souffrir » ce soir, sont ex-aequo en tête de Ligue 1 avec le PSG, le tout en étant invaincus (5 victoires, 1 nul). "C'est notre premier match à l'extérieur dans cette compétition. Le Dinamo vient de changer d'entraîneur et certains joueurs. D'accord, ils ont sombré à Munich. Mais depuis, tout a changé. On s'attend à beaucoup souffrir." Caio Henrique est conscient de cette dynamique et prévient que les " prochains adversaires peuvent s'attendre à un Monaco très fort mentalement et capable de travailler en équipe ". Une confiance engrangée qui leur permet d'aborder cette seconde journée de Ligue des champions sereinement face au Dinamo Zagreb. Mais attention car le Dinamo a tout chamboulé en quinze jours. L'entraîneur Sergej Jakirovic puis l'adjoint intérimaire Sandro Perkovic ont été licenciés et le changement provoque souvent des miracles. Cela a commencé par une grosse victoire dans le derby de Zagreb face au Lokomotiva (5-1) ce week-end.

Une compétition européenne que l'ASM a entamé sur les chapeaux de roues avec un succès éclatant contre Barcelone (2-1), de quoi clairement entrevoir une possible qualification en phase finale si les Monégasques parviennent à enchaîner. Ce Dinamo là paraît clairement à portée. Littéralement humilié face au Bayern Munich (9-2), Zagreb a enchaîné avec un nouveau cinglant revers contre le 9e du championnat (4-1) avant de relever la tête avec 2 victoires consécutives. Cette équipe de Bjelica reste cependant sur seulement 2 succès sur les 7 dernières rencontres.

Sur quelle chaîne regarder Dinamo Zagreb - Monaco ?

Cette rencontre sera à suivre sur Canal + Foot.

A quelle heure suivre Dinamo Zagreb - Monaco ?

Ce Dinamo - Zagreb - Monaco débutera à 21h au stadion Maksimir (35 123 places).

Quelle sont les compositions probables pour ce Dinamo Zagreb - Monaco ?

Pour Zagreb. Nevistic – Ristovski, Bernauer, Torrente, Pierre-Gabriel – Ademi, Misic, Baturina – Cordoba, Petkovic, Hoxha.

Pour Monaco. Köhn – Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique – Camara, Zakaria – Akliouche, Golovin, Ben Seghir – Embolo.