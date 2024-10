Kylian Mbappé : le Français entendu après de nouveaux éléments ? Ce qu'il risque

Le Français Kylian Mbappé réserve toujours sa parole à la justice suédoise en cas de convocation de cette dernière.

Kylian Mbappé, est, selon la presse suédoise, accusé de viol après la plainte d'une jeune femme samedi 12 octobre selon des faits qui se seraient déroulés le 10 octobre du côté de Stockholm. Après avoir lancé un "FAKE NEWS" sur les réseaux sociaux, le Français serait bien la personne visée par la plainte, son entourage en aurait la certitude comme l'a indiqué RMC Sport. D'après les informations du journal suédois Expressen, le joueur français est considéré comme "raisonnablement suspect" dans cette affaire. Il s'agit du plus faible degré de suspicion dans le droit pénal suédois, mais selon lequel des circonstances concrètes suggèrent qu'une personne a commis les faits qui lui sont reprochés.

Selon Le Parisien, le joueur ne comprendrait pas les accusations même s'il admettrait une relation sexuelle avec une jeune femme. Il pourrait s'appuyer sur des messages écrits témoignant d'"une rencontre heureuse et d’une relation consentie" après le départ de la jeune femme de l'hôtel. Mais rien ne permet de dire pour l'heure que cette jeune femme est bien la plaignante qui s'est présentée aux policiers quelques heures plus tard.

Le déroulé de la soirée

En marge de son jour de repos, Kylian Mbappé s'est rendu à Stockholm pour fêter dignement l'anniversaire de l'un de ses proches. Nordi Mukiele, ancien coéquipier de Mbappé s'est chargé de l'organisation. Ce dernier a eu recours aux services d’un concierge de luxe, un certain Marco D. Il est question d’un déplacement incluant deux nuits sur place au Bank Hotel, un établissement de luxe au charme discret. L'homme officie aussi comme "consultant" au V club, une boîte de nuit située dans le centre de la capitale suédoise. Dans ce cadre, Marco D. propose à ses clients privilégiés de privatiser une partie des locaux en leur promettant la compagnie exclusive de jeunes femmes invitées en fonction de critères essentiellement esthétiques. En fonction des rapprochements qui s’opèrent sur la piste de danse, tout peut ensuite arriver.

Que risque le Français ?

Si l'avocate de la plaignante refuse tout commentaire, celle de Kylian Mbappé a pris la parole à plusieurs reprises dans les médias français, évoquant notamment la possibilité d'un "piège", lui qui a été pisté depuis son arrivé en Suède. Mais jeudi 17 octobre, l'avocate du joueur a indiqué à l'AFP que Kylian Mbappé "garde la primauté de ses explications" pour la justice suédoise, dans le cas où elle le solliciterait, dénonçant également "fermement les allégations des médias laissant entendre que Kylian Mbappé s'est exprimé sur le déroulé de son voyage à Stockholm".

Mais que risque le Français ? "Quand les soupçons sont suffisamment forts, on peut commencer à envisager d’interroger le suspect" a expliqué la procureure en charge de l'affaire. "Dans certains cas, le témoignage du suspect est crédible et l’enquête peut alors être abandonnée immédiatement" a aussi expliqué la procureure. Par ailleurs, quand le suspect se trouve dans un autre pays de l’UE et refuse ou se trouve dans l’impossibilité de se rendre sur place, il peut être interrogé par la police locale. Si l'affaire se confirme et va à son bout, en Suède, le viol est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller de trois à six ans. Mais pour le moment Kylian Mbappé serait toujours considéré comme "raisonnablement suspect" et cette qualification débouche rarement sur une détention provisoire. De nouveaux éléments pourraient accentuer l'enquête après l'analyse des vêtements saisis par la police, notamment, le pantalon et des sous-vêtements de la plaignante.