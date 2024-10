Belgique - France : pour frapper un grand coup, Deschamps chamboule tout, les infos du match

Sans Kylian Mbappé, l'équipe de France peut faire un grand pas vers la qualification en Ligue des nations ce lundi soir face à la Belgique, à Bruxelles.

Après une victoire sans briller à Budapest face à Israël (4-1), l'équipe de France défie ce lundi soir (20h45) la Belgique à Bruxelles à l'occasion de son deuxième match de ce rassemblement du mois de novembre à Bruxelles. Alors que les polémiques se multiplient autour des Bleus ces dernières semaines, les joueurs de Didier Deschamps ont néanmoins l'opportunité de faire un grand pas vers les quarts de finale de la compétition en cas de succès ce lundi soir dans la capitale belge. Une victoire donnerait en effet aux Bleus cinq points d'avance sur les Belges à deux journées de la fin de la phase de poules. Pour rappel, les deux premières équipes de chaque groupe de Ligue A disputeront les quarts de finale, qui se joueront sous la forme de matches aller-retour. Les quatre vainqueurs des quarts de finale disputeront enfin le dernier carré final au moins de juin 2025.

Mbappé, l'absent dont tout le monde parle

Didier Deschamps devra une nouvelle fois, ce lundi soir face aux Diables rouges, composer une équipe sans son principal atout et capitaine, Kylian Mbappé. Grand absent de ce rassemblement, alors qu'il avait joué avec le Real Madrid après l'annonce de son forfait avec les Bleus, Mbappé a été aperçu en Suède en fin de semaine dernière, ce qui n'a pas manqué de faire polémique. Sans pour autant que cela perturbe les joueurs français. "Franchement, je trouve qu'on en fait un peu trop. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais chaque fois que c'est Kylian, cela prend des proportions démesurées, a expliqué en conférence de presse le nouveau capitaine des Bleus, Aurélien Tchouaméni. On a parlé avec lui avant le match, après le match, et l'endroit où il l'a suivi n'a pas forcément d'importance, en vérité. Son amour pour l'équipe de France n'est plus à démonter. On a hâte qu'il revienne tout simplement."

Les compos de Belgique - France : un trio Dembélé-Thuram-Barcola devant ?

Pour ce match entre la Belgique et la France, Didier Deschamps devrait procéder à plusieurs changements par rapport à la victoire contre Israël jeudi (4-1). Touché à la cheville, Marcus Thuram pourrait débuter ce soir dans l'axe de l'attaque avec Bradley Barcola et Ousmane Dembélé sur les côtés. Pour son 4-2-3-1, Deschamps a testé Mattéo Guendouzi plus haut qu'Aurélien Tchouaméni et Manu Koné dans le milieu du terrain. "Il y aura quelques changements demain, mais je ne pense pas que j'en ferai huit" a tout de même expliqué le sélectionneur des Bleus.

Le onze de départ probable de la France : Maignan - Koundé, Konaté, Saliba, Digne - Ma. Koné, Tchouaméni (c) - O. Dembélé, Guendouzi, Barcola - M. Thuram.

Dans l'obligation, ou presque, de l'emporter ce lundi soir face aux Bleus, la Belgique devra faire sans ses vétérans Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, sans parler de Thibaut Courtois. Sous pression, le sélectionneur Domenico Tedesco devrait faire confiance à l'ancien buteur du RC Lens Loïs Openda devant, soutenu par Doku, Trossard et De Ketelaere dans un système en 4-2-3-1.

Le onze de départ probable de la Belgique : Casteels - Debast, Theate, Faes, De Cuyper - Mangala, Tielemans - De Ketelaere, Trossard, Doku - Openda.

Heure, chaîne, comment voir Belgique - France en direct

Ce match entre la Belgique et la France sera bien évidemment diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible sur TF1, une chaîne pour laquelle il ne faut pas souscrire d'abonnement. Pour suivre cette rencontre sur Internet entre les Diables Rouges et les Bleus, à partir de 20h45 ce lundi 14 octobre, il faut se rendre, sur le site de TF1. Pour cette rencontre, la France est donnée favorite par les différents sites de paris sportifs pour ce match de la 4e journée de la Ligue des nations. La cote pour une victoire des Français oscille entre 2,1 et 2,4 tandis que celle d'une victoire des Belges à domicile se situe entre 2,5 et 3. La cote pour un match nul est d'environ 3,3.