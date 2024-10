Brest - Bayer Leverkusen : une vielle connaissance "ne veut surtout pas sous-estimer" les Brestois

Brest, sur une série de deux succès en Ligue des Champions, reçoit ce soir au Stade de Roudourou de Guingamp une autre équipe invaincue dans la compétition, le Bayer Leverkusen.

Les débuts du Stade Brestois chargés de réussite en Ligue des Champions étaient assez inattendu avec deux succès sur le Sturm Graz d'abord (2-1) le 19 septembre dernier et le Red Bull Salzbourg ensuite (4-0) le 1er octobre. Ce mercredi 23 octobre, ça risque d'être plus difficile avec la réception au stade du Roudourou du champion d'Allemagne en titre, le Bayer Leverkusen. Éric Roy en a conscience comme il l'a dit en conférence de presse d'avant match : "le niveau monte pour nous". L'entraîneur brestois sait que ce sera pour ses hommes et lui un "formidable défi, un formidable challenge, je pense qu'il faut le prendre comme ça. Demain, on a tout à gagner", a t-il martelé avant de préciser que son équipe doit "jouer comme elle sait faire" pour espérer faire vibrer de nouveau les supporters.

Sur le banc d'en face toutefois, Éric Roy le sait, il y a un manager qui a une "très belle perception du foot, un garçon qui avait un QI football très élevé quand il jouait". Il s'agit de Xabi Alonso. L'Espagnol a réussi l'an dernier à ce que sa formation reste imbattable durant 51 matchs, un record en Europe. Le technicien se méfie néanmoins de Brest, qui selon lui, a "une idée très claire de son plan de jeu". Il s'attend à ce que les Bretons soient "très très compétitifs". Un joueur de son effectif, Martin Terrier connaît très bien la région et la club qui était précédemment limitrophe au sien (Rennes). Le joueur tricolore "ne veut surtout pas les sous-estimer" et désire poursuivre sa série de victoires à Guingamp "j'ai toujours gagné ici" a t-il précisé lors de la conférence de presse.

À quelle heure et sur quelle chaîne suivre la rencontre ?

Le coup d'envoi du match au Roudourou entre Brest et le Bayer Leverkusen sera à 18h45, une rencontre à suivre sur Canal + mais également sur notre live à partir de 17h45.

Quelles sont les compositions probables ?

Martin Terrier risque d'être sur la feuille de match pour son retour en Bretagne. Ça ne sera en revanche pas le cas de Victor Boniface forfait victime d'un accident de voiture il y a trois jours, à priorité sans gravité le joueur et ses amis. Brest pourra peut-être profiter de l'absence du buteur adverse pour contrer les offensives allemandes et pourra compter sur Jordan Amavi qui n'avait pas disputé le précédent match pour cause d'une blessure.