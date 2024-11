PSG - Nantes : deux grands retours dans le onze parisien

Face à une équipe de Nantes en perdition, le Paris Saint-Germain tentera ce samedi au Parc d'oublier encore une fois ses mésaventures européennes par un succès afin de conforter sa place de leader en Ligue 1.

C'est une remise question permanente pour le Paris Saint Germain, du moins depuis le début de l'automne. Essayer d'oublier la mauvaise prestation de la semaine sur la scène européenne pour rebondir rapidement le week-end en championnat. Ce n'est pas évident, mais cela a le mérite de garder l'équipe performante en Ligue 1 grâce à cette volonté de joueurs de corriger le tir. Avec 32 points engrangés sur 36 possibles, les hommes de Luis Enrique n'ont pour l'instant aucune difficulté à régner sur le plan domestique, un bilan impressionnant que seuls trois autres clubs ont réussi à réaliser dans l'histoire. Cela contraste forcément avec ce que Paris dégage en C1, la confiance, la domination mais surtout le jeu ne sont pas les mêmes dans ces deux compétitions.

Un Komboauré résilient

L'accent est donc mis majoritairement sur la rencontre de Salzbourg dans dix jours, mais une victoire sans bruit sera donc souhaitée ce samedi face aux Canaris. Un adversaire englouti dans le bas du classement (16ème et barragiste) qui n'a plus gagné depuis le 31 août soit 8 matches consécutifs. La crise est donc ressentie plus intensément du côté de la Jonelière, avec un ras-le bol marquant des supporteurs qui précède éventuellement un éventuel changement d'entraîneur. Car le magicien des maintiens Antoine Kombouaré voit son crédit s'effriter semaine après semaine et avec la série de rencontres à venir (PSG, Rennes, Brest, Lille et Monaco) le bilan comptable risque de ne pas s'améliorer malheureusement . Une histoire qui se répète avec une issue incertaine concernant la survie de ce club mythique en Ligue 1 mais un scénario qui n'effraie encore pas le coach Kayak "Je sais que je suis en première ligne, tant qu'on ne me dit "C'est fini", je suis là et heureux de faire ce que je fais tous les jours. Comme on n'est pas bien, j'ai tout intérêt à me concentrer sur mon travail. C'est compliqué mais on y croit."

Donnarumma de retour dans le onze

De l'autre côté, Luis Enrique ne semble pas se soucier de la pression qui entoure son homologue comme il ne pense pas non plus à la pression qui l'entoure depuis quelques semaines et qui s'est amplifiée depuis la défaite à Munich. Hier en conférence de presse, il n'a pratiquement jamais évoqué son futur adversaire nantais et toutes les questions étaient tournées sur l'avenir du club en C1 "Je ne regarde pas la presse, peu importe qu'on gagne ou qu'on perde. Ce qu'il se dit à l'extérieur peut avoir des répercussions en interne mais je reste focalisé. Je pense que notre rendement est meilleur que l'an dernier. On a été dans le dernier carré en C1, qui peut dire si on sera capable de se qualifier ou d'atteindre ce même niveau?" avant d'insister sur la nécessité de rester performants chaque week-end car l'intensité en L1 n'est pas négligeable non plus "Qu'est-ce qui pourrait faire penser que la Ligue 1 n'a pas le niveau suffisant pour préparer la C1? Regardez le classement des autres clubs français. Tout ce qui nous entoure est assez négatif pour plusieurs raisons mais j'essaie de voir les choses de façon positive. On doit montrer des comportements en championnat pour les retrouver en C1."

Le coach ibérique n'a pas donné d'indications sur la composition de son équipe titulaire, mais Donnarumma devrait retrouver sa place de titulaire dans les buts derrière un quatuor Hakimi, Marquinhos, Skriniar et Nuno Mendes. Au milieu un doute subsiste entre Vitinha et Joao Neves pour accompagner Zaïre-Emery et Fabian Ruiz. Devant Gonçalo Ramos pourrait fêter sa 2ème titularisation de la saison pour accompagner Demebelé et Barcola.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Le match entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes qui sera dirigé par Jeremy Stinat aura lieu à 21h ce samedi au Parc des Princes.

Sur quelle chaîne TV est diffusé PSG - Nantes ?

La rencontre sera retransmise en direct et en exclusivité sur DAZN. Les prix de l'abonnement ont été revus à la baisse. Profitez de l'abonnement annuel Unlimited passe à 19,99 € par mois au lieu de 29,99 € avec un engagement de 12 mois.

Quelle diffusion streaming pour le match ?

Vous pouvez suivre la rencontre en streaming uniquement sur la plateforme DAZN. Le match est diffusé à partir de 21h.

Les compositions possibles

Paris Saint-Germain: Donnarumma - Hakimi (cap.), Skriniar, Marquinhos, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz - Dembélé, Barcola, Gonçalo Ramos.

Nantes: Lafont - Castelletto, Zézé, Duverne, Cozza - Chirivella, Lepenant - Mollet, Augusto, Simon - Abline

Les côtes probables

Le PSG est largement favori dans cette opposition face à Nantes qui reste sur trois défaites de suite dans les face-à-face.



Betclic : Paris SG 1,18 / Nul 6,10/ Nantes 9,50.

Unibet: Paris SG 1,22 / Nul 6,75 / Nantes 11,00.

Parions Sport : Paris SG 1,21 / Nul 7,40 / Nantes 11,50.