DIRECT. PSG - Lyon : les Lyonnais en grande difficulté, suivez le match

Le PSG a rapidement pris l'avantage face à l'OL et a déjà fait le break ce dimanche lors de la 15e journée de Ligue 1 au Parc des Princes. Suivez le match en direct commenté en notre compagnie.

En direct

21:11 - Paris tout en maîtrise Les Parisiens continuent de maîtriser cette rencontre sans trembler pour le moment. Les Lyonnais ont beaucoup de mal au milieu du terrain, à l'image de Tolisso, qui n'a touché que 4 ballons en 27 minutes jusqu'ici.

21:08 - Mendes envoie Nuamah au sol Lancé en profondeur par Cherki, Nuamah est au duel avec Nuno Mendes pour arriver le premier sur le ballon. Le défenseur portugais l'envoie au sol d'un coup d'épaule et M. Bastien laisse jouer, malgré les protestations de l'ailier lyonnais.

21:05 - L'OL n'abdique pas Pierre Sage et ses joueurs n'ont pas du tout abdiqué malgré les deux buts encaissés dans le premier quart d'heure. L'entraîneur lyonnais a même demandé à ses joueurs d'être plus haut, avec les risques que cela comporte sur le plan défensif...

21:02 - Lee dangereux à son tour Lee Kang-in ne passe pas loin du troisième but parisien dans ce début de match ! Bien trouvé à gauche, Ousmane Dembélé tarde un peu à décaler le Coréen à droite. Ce dernier manque un petit peu son contrôle avant de frapper mais est gêné par Matic. Perri capte le ballon facilement.

21:01 - Lee averti Lee Kang-in est le premier joueur de cette rencontre à être averti après une faute sur Nemanja Matic sur la gauche du terrain.

20:59 - BUT pour le PSG ! Vitinha transforme (2-0) ! Le PSG fait déjà le break face à l'OL ! Vitinha prend ses responsabilités sur ce penalty et prend Perri à contre-pied après l'avoir très bien tiré. 2-0 pour Paris après seulement 14 minutes de jeu !

20:57 - Penalty pour le PSG ! M. Bastien désigne le point de penalty en faveur du PSG ! Corentin Tolisso déséquilibre Désiré Doué dans la surface et l'arbitre n'hésite absolument pas.

20:53 - BUT pour le PSG ! Dembélé débloque la situation (1-0) ! Le PSG prend l'avantage dès le début de la rencontre ! Côté gauche, Désiré Doué se joue de Maitland-Niles le long de la ligne de touche et accélère. Il file jusqu'à la ligne de sortie de but dans le surface avant de centrer en retrait pour Dembélé qui trompe Perri d'une frappe du gauche. 1-0 pour le PSG après neuf minutes de jeu !

20:50 - L'OL se dégage Après avoir concédé deux corners consécutivement, les joueurs lyonnais parviennent à écarter provisoirement le danger, mais le ballon reste dans les pieds parisiens.

20:49 - Pression sur le but de l'OL Sur un centre de Lee Kang-in, Perri sort loin de sa ligne pour boxer le ballon mais ça revient sur Zaïre-Emery qui reprend de volée. Un défenseur lyonnais détourne en corner alors que ça partait bien... premier corner pour Paris.

20:48 - Les Parisiens ont le ballon Sans que ce soit une réelle surprise, les joueurs du PSG ont mis le pied sur le ballon dans ce début de match et les Lyonnais courent pour l'instant après.

20:45 - C'est parti entre le PSG et l'OL Les Lyonnais engagent dans cette première période du match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais ! C'est parti pour ce choc du championnat de France.

20:40 - Les joueurs sortent des vestiaires Les joueurs du PSG et de l'OL sont en train de sortir des deux vestiaires et s'apprêtent à pénétrer sur la pelouse du Parc des Princes. Le coup d'envoi sera donné dans quelques instants !

20:40 - Quand John Textor chambre Nasser al-Khelaïfi Le président de l'OL John Textor n'a pas fait le déplacement au Parc des Princes pour assister ce soir au match entre le PSG et l'OL. Mais alors que ses relations avec Nasser al-Khlaïfi sont désormais rompues, le propriétaire américain du club lyonnais a posté un montage de lui portant la Copa Libertadores récemment glanée par Botafogo (autre club dont il est le propriétaire), avec un message reçu sur WhatsApp par Nasser al-Khelaïfi. Le président parisien lui assurait alors qu'il "ne comprend rien au football et que c'est une perte de temps de parler avec (lui)". Et surtout qu'il perdrait "où qu'il aille" ! Ambiance, ambiance...

20:30 - OL-Sage: "Avec de l'ambition" L'Olympique lyonnais, qui reste sur quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, espère faire un coup à Paris ce soir face au PSG. Pierre Sage a confirmé les ambitions du club rhodanien en conférence de presse ce samedi. "Ce n’est jamais un bon moment pour jouer contre le Paris Saint-Germain, a reconnu l’entraîneur de l'OL. Ils sont en tête du championnat. Nous irons là-bas avec de l’ambition. Il faudra être efficace quand on a le ballon et les pousser dans leurs retranchements, mais aussi être efficace défensivement. Nous devrons être la meilleure version de nous-mêmes."

20:25 - Un choc important au classement Cette rencontre entre le PSG et l'OL n'est pas qu'une rencontre de prestige entre deux grands clubs français. C'est également un match déterminant pour le classement de la L1 et peut-être pour la suite de la saison. Leader avec quatre points d'avance, le PSG a l'occasion de creuser l'écart avec Marseille et Monaco, tenus respectivement en échec par Lille (1-1) et Reims (0-0) samedi. Actuellement cinquième, Lyon pourrait revenir à six points du club parisien en cas de succès et passer devant Lille au classement à la quatrième place.

20:20 - L'OL, une des bêtes noires du PSG Après Rennes (7), l'OL est le club qui a le plus battu le PSG de l'ère QSI, commencée à l'été 2011. Les Lyonnais ont battu les Parisiens à six reprises en 26 confrontations (pour 4 matchs nuls et 16 défaites). L'OL est aussi la dernière équipe à avoir battu Paris sans encaisser de but en Ligue 1 (1-0, le 2 avril 2023).

20:15 - Un match diffusé sur DAZN Ce match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais ne sera pas diffusé en clair à la télévision puisqu'il sera seulement visible sur DAZN, une chaîne pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Parisiens et les Lyonnais, à partir de 20h45 ce dimanche 15 décembre, il faut se rendre sur Internet, sur le site de DAZN.

20:10 - PSG: Luis Enrique n'a pas retenu Kolo Muani C'est l'une des principales informations de ce dimanche du côté du Paris Saint-Germain : Randal Kolo Muani n'a pas été retenu par l'entraîneur Luis Enrique pour disputer ce match contre l'Olympique lyonnais. L'attaquant des Bleus devait déjà se contenter d'un temps de jeu réduit ces derniers temps (87 minutes de jeu lors des dix derniers matches du PSG), mais cette fois il devra regarder la rencontre des tribunes, ou de chez lui. Il s'agit bien d'un choix du coach espagnol selon RMC, puisque Kolo Muani n'est pas blessé.

20:05 - OL: Lacazette et Fofana remplaçants Du côté de l'OL, Pierre Sage n'a pas choisi de reconduire le 4-2-3-1 mis en place contre Stuttgart jeudi (3-2) pour ce match au Parc des Princes durant lequel il s'attend à souffrir un peu plus. Le coach lyonnais intègre Veretout au milieu pour se tourner vers un 4-3-3 dans lequel Alexandre Lacazette et Malick Fofana ne sont pas titulaires. Georges Mikautadze et Ernest Nuamah, en forme, débutent. Le onze de départ de l'OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Matic, Tolisso - Nuamah, Mikautadze, Cherki.

20:00 - PSG: Dembélé titulaire, Barcola et Ramos remplaçants Pour ce match face à l'OL, Luis Enrique a décidé de relancer Ousmane Dembélé, alors que la relation entre les deux hommes semble compliquée depuis plusieurs semaines. Titulaire pour la première fois depuis près d'un mois toutes compétitions confondues, l'ailier français est associé devant à Lee Kang-in et Désiré Doué, une surprise. Auteur d'une bonne entrée en Autriche mardi en Ligue des champions, Doué est récompensé par Luis Enrique. Autre surprise, en défense, Marquinhos laisse sa place à Beraldo. Le onze de départ du PSG : Donnarumma - Hakimi, Beraldo, Pacho, N. Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, J. Neves - O. Dembélé, K. Lee, D. Doué.

19:55 - L'OL a de l'ambition L'OL est une équipe en forme. Le club rhodanien n'a plus perdu depuis la réception de Besiktas fin octobre et reste sur quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, avec un dernier succès convaincant devant Francfort en Ligue Europa jeudi (3-2). Suffisant pour convaincre les Lyonnais qu'ils sont en capacité de gagner au Parc des Princes ce dimanche en clôture de la 15e journée de Ligue 1. "Ils sont en tête du championnat, mais nous irons là-bas avec de l'ambition", a reconnu Pierre Sage en conférence de presse samedi. Mais malgré sa bonne forme, l'OL n'est pas encore le favori de cette rencontre face au PSG.

19:50 - Un vrai choc entre le PSG et l'OL Une affiche entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais est toujours un choc en Ligue 1, même quand l'un des deux clubs n'est pas dans le sommet du classement comme ce fut le cas pour l'OL ces dernières saisons. Mais cette saison, avec le retour au premier plan des Lyonnais, c'est un affrontement entre le 1er et le 5e de L1, ce qui en fait une affiche incontournable pour le football français. En espérant que le spectacle soit au rendez-vous !