DIRECT. Monaco - Aston Villa : suivez le match

L'AS Monaco joue face à Aston Villa et son avenir européen en Ligue des champions se décidera en grande partie ce mardi à partir de 18h45. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

18:55 - Premier corner pour Monaco Akliouche récupère le ballon très haut dans le camp adverse et peut aller vers la surface sur son pied gauche. Alors qu'il aurait pu décaler Embolo, il frappe mais c'est détourné en corner.

18:53 - Bailey reprend de la tête ! Leon Bailey est à nouveau trouvé dans la surface après une belle attaque rapidement mené. Sur un centre de Lucas Digne, Bailey veut reprendre de la tête mais manque son geste et Majecki peut récupérer le cuir. Tant mieux pour l'ASM.

18:52 - Bailey pousse trop son ballon Bien trouvé par Rodgers dans la surface sur le côté droit, Leon Bailey tente de dribbler Mawissa mais l'ailier des Villans pousse trop son ballon, qui sort directement près du but de Majecki.

18:49 - L'ASM aime les clubs anglais Si c'est le tout premier duel de l'histoire entre Monaco et Aston Villa, l'ASM réussit plutôt bien face aux clubs anglais. Monaco a gagné 4 de ses 5 dernières réceptions de clubs anglais en C1 (pour une défaite), contre quatre équipes différentes (Chelsea et Liverpool en 2004, Tottenham en 2016 et City en 2017).

18:47 - C'est parti entre l'AS Monaco et Aston Villa ! L'arbitre slovène Slavko Vinčić siffle le début de la rencontre ! Ce sont les joueurs anglais qui engagent pour ces 45 premières minutes de ce duel inédit entre ces deux clubs.

18:40 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs de l'AS Monaco et d'Aston Villa pénètrent sur la pelouse du stade Louis-II ! Le coup d'envoi sera donné dans quelques instants, après l'hymne de la compétition.

18:35 - Monaco dans une spirale négative Depuis sa défaite improbable à domicile en Ligue des champions contre Benfica (2-3) à la fin du mois de novembre, l'AS Monaco n'est plus l'équipe resplendissante du début de saison. En onze matches, elle n'en a remporté que deux (dont un en Coupe de France contre un club de Régional), pour trois match nuls (dont un en Coupe de France à Reims qui a entraîné l'élimination aux tirs au but) et perdu à six reprises, dont la dernière fois vendredi à Montpellier, lanterne rouge de L1. Une défaite ce soir pourrait pousser le club monégasque définitivement dans la crise.

18:30 - Un premier affrontement historique C'est la première fois de l'histoire que l'AS Monaco et Aston Villa s'affrontent lors d'un match officiel. Une anomalie, vu le passé européen des deux équipes, même si Aston Villa a connu une longue période de disette dans les années 1990 et 2000. Le club de Birmingham est l'un des six clubs anglais à avoir gagné la Ligue des champions dans son histoire. C'était en 1982, avec une victoire face au Bayern en finale.

18:25 - Aston Villa-Emery: "Ce sera très difficile" Plus que d'autres coachs dans cette compétition, Unai Emery sait bien que ce déplacement à Monaco ne sera pas une partie de plaisir pour son équipe d'Aston Villa, qui espère terminer dans le top 8 après son bon début de saison. "Notre objectif est déjà acquis. Mais pour terminer dans les huit premiers, il faudra entre trois et quatre points, a-t-il expliqué. Nous visons les 19 points, même si le plus important est la façon dont on joue dans cette compétition." Cependant, à Monaco, l'ancien coach du PSG (2016-2018) sait que "ce sera très difficile". "J'y ai déjà joué deux fois avec le PSG et ils ont gagné le titre cette année-là, a-t-il rappelé lundi devant la presse. Monaco, où il y a toujours de très bons jeunes, est un club historique en Europe. Il faudra être concentré à 100%, car leur structure tactique est importante, mais on sera prêt à 100% pour être compétitif."

18:20 - Aston Villa, saison réussie jusqu'ici Sous les ordres d'Unai Emery, Aston Villa est en train de réussir une nouvelle belle saison. En Premier League, les Villans pointent à la 8eme place, à quatre points seulement de la 4eme place, qualificative pour la C1 et occupée par Chelsea. En Ligue des champions, Aston Villa est à la 5eme place du classement et en lice pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale, avec quatre victoires au compteur, dont un de prestige contre le Bayern (1-0).

18:15 - Aston Villa vise le top 8 Aston Villa est déjà assuré de participer au minimum aux barrages de cette nouvelle formule de la Ligue des champions. Mais, en pointant à la cinquième place à deux journées de la fin, les joueurs d'Unai Emery espèrent très certainement terminer dans le top 8. Cela permettrait aux Villans de se qualifier directement en huitièmes de finale et de s'éviter deux matchs supplémentaires durant le mois de février.

18:10 - Monaco-Hütter: "Nous ne sommes pas une équipe italienne" Monaco ne va pas chercher à se contenter d'un match nul ce mardi face à Aston Villa pour assurer sa qualification. Ce n'est pas la philosophie de l'équipe, selon l'entraîneur allemand de l'ASM. "Nous ne sommes pas une équipe italienne. Eux, ils savent faire ça, c'est quelque chose qu'ils ont appris. Nous sommes une équipe qui aime jouer devant, a expliqué Adi Hütter devant la presse ce lundi. Ça n'aurait aucun sens de démarrer un match en se disant qu'on veut obtenir un nul. Notre ADN, c'est de gagner des matches. Mais si au bout de 90 minutes, on fait un nul qui nous qualifie, bien sûr qu'on sera très contents."

18:05 - Monaco a besoin d'un résultat positif 16e du classement de cette phase de poules de la Ligue des champions, Monaco a l'avantage d'être maître de son destin. Si le top 8 semble inaccessible désormais, les Monégasques peuvent s'assurer d'une qualification pour les barrages de la C1 en cas de succès ce mardi contre Aston Villa. Si les joueurs d'Adi Hütter ne font que match nul, la qualification sera toujours possible dès cette semaine mais il faudra attendre mercredi et un éventuel faux pas du PSG et de Stuttgart, qui jouent respectivement contre Manchester City et le Slovan Bratislava. Sinon, ils joueront leur qualification la semaine prochaine sur la pelouse de l'Inter.

18:00 - Aston Villa: Kamara et Digne titulaires Du côté d'Aston Villa, Unai Emery doit lui composer avec plusieurs absents pour cette rencontre à Monaco. Diego Costa est suspendu tandis que Torres, McGinn et Barkley sont blessés. Donyell Malen, acheté au Borussia Dortmund il y a quelques jours pour 25 millions d'euros, n'est lui pas enregistré. Bien connu des Français, l'Argentin Emiliano Martinez gardera le but anglais. Les deux internationaux français Lucas Digne et Boubacar Kamara sont eux aussi titulaires. Le onze de départ d'Aston Villa : Martinez - Cash, Konsa, Mings, Digne - B. Kamara, Tielemans - Bailey, Buendia, Rodgers - Watkins.

17:55 - Monaco: Singo et Zakaria de retour Après la défaite honteuse à Montpellier vendredi dernier en Ligue 1 (2-1), l'entraîneur de Monaco Adi Hütter peut compter sur le retour de deux joueurs importants qui devraient aider à stabiliser l'équipe monégasque pour cette rencontre de Ligue des champions : Wilfried Singo et Denis Zakaria. Le coach allemand aligne ainsi son équipe type, avec Minamino titulaire à la place de Golovin. Balogun est toujours blessé alors que la dernière recrue, Mika Biereth, n'est pas enregistré pour jouer la Ligue des champions. Le onze de départ de l'AS Monaco : Majecki - Vanderson, Singo, Kehrer, Mawissa - Camara, Zakaria - Akliouche, Minamino, Ben Seghir - Embolo.

17:50 - Monaco doit se reprendre Dans cette nouvelle formule de la Ligue des champions, après un super départ et 10 points pris lors des quatre premières journées, l'AS Monaco a trébuché contre Benfica (2-3) puis contre Arsenal (3-0). L'ASM a ainsi rétrogradé à la 16eme place du classement. Une défaite contre Aston Villa ce mardi soir au stade Louis-II et l'ASM pourrait même se retrouver à la 24eme place avant son dernier match, prévu sur la pelouse de l'Inter la semaine prochaine.