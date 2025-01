DIRECT. Brest - Real Madrid : les Brestois punis par le réalisme madrilène, suivez le match

Alors que le Real Madrid va l'emporter, Carlo Ancelotti procède à trois remplacements : David Alaba, Raul Asencio et Dani Ceballos remplacent respectivement Aurélien Tchouaméni, Lucas Vazquez et Jude Bellingham.

À vingt minutes de la fin du temps réglementaire, Sima et Del Castillo prennent les places de Baldé et Camara.

Temps-fort pour le Stade Brestois . Après une frappe non cadrée de Mama Baldé, Ajorque est proche de reprendre le ballon sur la ligne de but madrilène après une tête manquée de Lees-Melou.

À l'heure de jeu, Eric Roy procède à ses premiers remplacements : Romain Faivre et Pierre Lees-Melou remplacent Magnetti et Doumbia.

22:19 - Le Real double la mise !

Bellingham au départ et à la conclusion du deuxième but madrilène. L'Anglais part depuis son camp et trouve Lucas Vazquez dans la surface brestoise. L'Espagnol centre en retrait pour le n°5 qui pousse le ballon dans le but vide.