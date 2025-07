Médaille d'or aux JO, elle va être la sensation de l'été et dans un sport totalement différent

Brillante pendant les JO à Paris, vous risquez d'entendre très souvent son nom ces prochains jours.

Un an à peine... Les Jeux olympiques de Paris 2024 sont à la fois déjà très loin et encore très proches pour certains sportifs et spectateurs. Mais cet été, il faut bien trouver d'autres évènements pour vibrer. L'année compte heureusementde très beaux événements comme les Mondiaux de natation qui vont débuter ce dimanche 27 juillet et seront l'occasion de retrouver la star des JO, Léon Marchand. IL y aura ensuite de l'athlétisme, sans oublier les rendez-vous indispensables comme le Tour de France.

L'édition 2025 chez les hommes se termine justement ce 27 juillet à Paris avec une étape qui rend hommage aux JO avec plusieurs passages à Montmartre. Ce sera le cas également pour l'édition femmes, désormais un rendez-vous incontournable jusqu'au mois d'août.

Et chez les femmes, vous retrouverez un visage bien connu avec Pauline Ferrand Prévot. Championne olympique, et avec la manière s'il vous plait, dans l'épreuve de VTT, la Française est de retour sur route cette saison avec une ambition très simple : remporter le Tour de France Femmes d'ici les trois prochaines années.

Du VTT au vélo de route, il n'y a donc qu'un pas. Ou presque...La Française s'est donné les moyens de réussir en s'engageant pour trois ans dans la structure de la Visma-Lease a Bike, la même équipe que Jonas Vingegaard ou encore Wout van Aert chez les hommes. Championne du monde en 2014, vainqueure de la Flèche wallonne et deuxième du Giro féminin, Pauline Ferrand Prévot n'est surtout pas une novice. En 2025, sa reprise a été spectaculaire puisque la championne olympique a remporté la mythique course de Paris-Roubaix juste après avoir terminé à la 2e place du Tour des Flandres.

"Nous allons lui laisser le temps de redevenir cycliste sur route", a tout de même lancé le manager néerlandais de l'équipe Visma-Lease a Bike dans un communiqué en aout dernier. Malgré le talent de "PFP", elle devra faire face aux cyclistes bien installées dans le peloton depuis plusieurs années comme Demi Vollering, désormais chez FDJ Suez.

Après avoir tout gagné en VTT, la Française a donc décidé de se remettre en question, de ne plus être la meilleure dans sa discipline. Un choix réfléchi et assumé, comme elle a indiqué pour Ouest France. "L'hiver dernier, je me suis demandé ce que je ferai après les Jeux olympiques. Je pensais déjà à l'après. Dans ma tête, pour performer, je devais le savoir. Je ne voulais pas refaire ce cycle jusqu'aux prochains JO, avec les mêmes courses, les mêmes entraînements, tout en n'étant pas encore lassée du cyclisme. C'était le bon moment pour basculer vers la route et avoir un nouveau chapitre." Chapitre qu'on espère glorieux.