Tirage au sort de la Ligue des champions : les affiches sont déjà connues, du très lourd pour un club français

Le tirage au sort de la Ligue des champions se déroule ce vendredi 21 février à Nyon et les affiches sont déjà quasiment toutes connues...

Alors que les barrages de la Ligue des champions prennent fin cette semaine, le tirage au sort des huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions se déroule ce vendredi à partir de 12h au siège social de l'UEFA à Nyon, en Suisse. On connaitra le sort réservé aux clubs français même si on a déjà une grosse idée des affiches après le tirage au sort des barrages car les équipes ayant terminé aux premières et deuxièmes places affronteront les vainqueurs des barrages impliquant les équipes classées 15e, 16e, 17e et 18e en huitièmes de finale, tandis que les équipes classées troisièmes et quatrièmes seront opposées aux vainqueurs des barrages impliquant les équipes classées 13e, 14e, 19e et 20e, et ainsi de suite... Comme l'explique le site de l'UEFA.

Par conséquent, on sait déjà que le PSG ou Brest affrontera un ogre avec Liverpool ou le FC Barcelone. Lille devrait avoir un tirage au sort "abordable" avec Bruges / l'Atalanta d'un côté ou le Sporting / Dortmund de l'autre. À noter que ce tirage au sort concernera également les quarts de finale et les demi-finales.

© Ligue des champions

Les explications du tirage

Les clubs sont appariés selon leur classement final en phase de ligue pour former quatre paires de têtes de série (1er et 2e, 3e et 4e, 5e et 6e, 7e et 8e). Les clubs de chaque paire sont tirés au sort pour affronter un vainqueur des barrages à élimination directe, dont la position a été définie lors du tirage des barrages. Quatre chapeaux sont préparés pour le tirage, chaque chapeau contenant les boules des équipes têtes de série selon leur classement. Le tirage au sort attribue le côté du tableau à toutes les équipes têtes de série, en commençant par les équipes classées 7e et 8e et en terminant par les équipes classées 1re et 2e.