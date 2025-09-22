"S'il avait une qualité de finition supérieure..." : l'ancien formateur de Dembélé avait tout prédit bien avant le Ballon d'or

L'attaquant du PSG et de l'équipe de France est l'un des deux grands favoris pour remporter le Ballon d'or.

Dans quelques jours, heures, le Ballon d'or 2025 sera remis au théâtre du Chatelet à Paris à l'occasion d'une cérémonie qui s'annonce grandiose. Et une nouvelle fois, les spéculations sont nombreuses sur l'identité du vainqueur, même si globalement, deux noms ressortent : Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Pour les supporters français, cela ne fait aucun doute, Dembélé va gagner, notamment grâce à ses statistiques impressionnantes et sa victoire en Ligue des champions. Meilleur buteur et joueur de Ligue 1, meilleur joueur de C1... La route est toute tracée.

Et si cette victoire était annoncée depuis bien longtemps ? La carrière d'Ousmane Dembélé a décollé rapidement après son transfert de Rennes à Dortmund. Sa technique, sa vitesse, ses deux pieds... L'actuel joueur du PSG avait tout pour réussir, ou presque. Son ancien formateur à Rennes, Julien Stéphan, avait déjà tout prédit sur son poulain, "avec une qualité de finition supérieure, il peut remporter le Ballon d'or". Mission accomplie. L'année dernière, Ousmane Dembélé c'est 35 buts toutes compétitions confondues, 21 en Ligue 1 et 8 en Ligue des champions notamment.

"Je pense qu'Ousmane est arrivé à pleine maturité", a expliqué Julien Stephan au Parisien il y a plus d'un an maintenant. "Il est devenu le leader d'attaque du PSG, le numéro 1, celui qui prend toutes les responsabilités inhérentes à un joueur majeur. Son niveau est exceptionnel (...) Il allie à la fois le déséquilibre, les statistiques, et son influence sur le collectif est hors norme. C'est un leader, un guide. Même dans l'attitude, je le trouve très agressif, engagé dans tout ce qu'il fait."

Et tout cela, c'est grâce à son évolution de jeu ces derniers mois. "Ousmane a toujours eu un jeu avec un relâchement incroyable. Peut-être le perdait-il un peu devant le but, parce qu'il y avait moins de confiance, mais je pense, surtout, qu'il a une meilleure gestion de ses émotions. Je le vois tout aussi relâché à 30 m du but que dans la surface de réparation, ce qui lui permet d'optimiser enfin tout son potentiel", avait ajouté Stephan.

"En ce moment, il n'y a sûrement pas meilleur que lui dans le monde", expliquait l'ancien coach, évoquant également la raison de cette éclosion tardive en tant que sérial buteur. "Il ne faut pas oublier qu'Ousmane a eu des blessures assez longues lorsqu'il était à Barcelone. Durant ces périodes d'éloignement, il n'a pas pu travailler le calme et la justesse devant le but. Marquer, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans le foot." Désormais en pleine force de l'âge, Ousmane Dembélé peut donc désormais rêver en grand.