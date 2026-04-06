"Parler de l'avenir de la discipline" : une décision et une révolution se préparent en F1

En raison de la guerre en Iran, une pause dans le championnat du monde de F1 va permettre de prendre des décisions.

La Formule 1 est au pause pendant plusieurs semaines. Non pas parce que la discipline n'a pas plus aucun intérêt, mais parce que le championnat du monde devait enchaîner deux GP du côté de Bahrain et l'Arabie Saoudite durant ce mois d'avril. Des courses bien évidemment annulées en raison de la guerre en Iran et malgré les tentatives de l'Arabie Saoudite de rassurer le monde de la F1 avec une protection accrue.

Cette longue pause imprévue va permettre à ce petit monde de discuter et de prendre des décisions. C'est en tout cas l'annonce du commentateur star de la F1 sur le réseau social Canal +, Julien Febreau. Le journaliste indique qu'une "réunion au sommet est prévue le jeudi 9 avril du côté de Londres et va réunir toutes les écuries, les motoristes, les responsables de la Formule 1, les responsables de la FIA pour parler de l'avenir de la discipline".

Pourquoi une telle réunion si tôt dans la saison ? Parce que la nouvelle réglementation est difficile à appliquer au niveau des moteurs, provoquant de la frustration de la part des équipes et ingénieurs et surtout des pilotes, qui ne peuvent pas vraiment se lâcher. Si en course, les batailles sont intéressantes, en qualification, pas grand chose à se mettre sous la dent...

L'avenir à court terme sera donc étudié, "y a-t-il des solutions à mettre en place dès cette année pour notamment améliorer les qualifications et permettre aux pilotes de vraiment se lâcher sans aucune limite et sans aucune contrainte énergétique" lance Julien Febreau, "et puis parler aussi de 2027."

Car c'est déjà maintenant que va se jouer l'avenir. Faut-il augmenter la puissance des moteurs thermiques ? Si oui, "il faut le faire dès maintenant pour concevoir les moteurs de 2027" explique le journaliste. En revanche, impossible d'augmenter le débit d'essence dès cette année car "les moteurs n'ont pas été conçus pour recevoir un débit d'essence supérieur." La partie thermique pourra donc évoluer seulement l'année prochaine...