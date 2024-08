Ce petit détail qui peut perturber les stars de la NBA durant ces JO

Lors de la compétition de basket des Jeux olympiques de Paris, de nombreuses sélections peuvent compter sur leurs joueurs évoluant en NBA pour faire la différence. Pourtant, certaines particularités pourraient les gêner.

Le basketball est l'un des rendez-vous phares des Jeux olympiques de Paris cet été. Après avoir décroché l'argent il y a quatre ans en finale contre les Etats-Unis, l'équipe de France a l'ambition de faire aussi bien cet été lors du tournoi olympique. Pour cela, elle compte sur ses cadres évoluant en NBA, et notamment sur Rudy Gobert, Evan Fournier et Nicolas Batum. Elle peut également s'appuyer sur sa nouvelle star Victor Wembanyama. Après avoir émerveillé la grande ligue durant toute la saison, le pivot des San Antonio Spurs devrait en effet être présent à Paris cet été.

En face, l'un des principaux obstacles des Bleus sur la route d'une médaille d'or olympique sera évidemment l'équipe des Etats-Unis. Après des championnats du monde 2023 complètement manqués et une quatrième place, la Team USA s'aligne avec ses meilleurs joueurs à Paris, dont Lebron James, Stephen Curry et Kevin Durant.

Si les joueurs européens sont habitués aux particularités des règles de la Fédération Internationale de Basketball (FIBA) car elles s'appliquent dans les championnats nationaux, ce n'est pas le cas des joueurs américains. On se souvient notamment du retour en zone sur remise en jeu en fin de match, lors du quart de finale de championnat du monde entre la France et les Etats-Unis en 2019. En plus de des différences règlementaires entre le basketball FIBA et le basket NBA, un autre détail pourrait faire toute la différence.

En effet, les dimensions du terrain ne sont pas les mêmes entre les parquets que l'on retrouvera à Lille et à Paris pour les Jeux et le parquet "standard" de la NBA comme celui du Madison Square Garden de New-York. Le terrain NBA est en effet légèrement plus large et plus long que les dimensions internationales, 28,65 x 15,25 mètres contre 28 x 15 m. Surtout, et c'est là la grande différence, la ligne à trois point ne se situe pas à la même distance du panier. Alors que la ligne NBA est à 7,24 mètres, la distance FIBA pour un panier primé se trouve à 6,75 mètres de la cible. Cette différence pourrait avantager les joueurs NBA, habitués à tirer de plus loin le reste du temps. Ou bien dérègler leurs habitudes en les obligeant à se rapprocher du panier, mais aussi de la défense.

En plus de ces dimensions différentes, le temps de jeu n'est pas le même, puisque chaque quart temps dure 10 minutes, contre 12 en NBA. Cela explique un score final en général moins prolifique lors des rencontres internationales et d'Euroligue. En conséquence, les joueurs n'ont pas le droit à cinq fautes mais à quatre.