Le record déroutant de cette star de l'équipe de France de football

Avec 145 sélections, Hugo Lloris a le record de sélection en Equipe de France. Mais un autre joueur détient un record chez les Bleus, plus insolite.

Pour un joueur de football, jouer en équipe nationale est souvent un rêve, un objectif à atteindre qui prouve que le joueur a atteint une certaine reconnaissance et régularité au plus haut niveau. La sélection nationale permet également de disputer les plus grandes compétions et de rêver de devenir champion du monde ou champion d'Europe, un objectif atteignable cet été pour les Bleus qui s'apprêtent à disputer l'Euro 2024.

Parmi les plus grandes sélections, l'équipe de France est une des nations avec la concurrence la plus féroce. Aussi, si certains sont devenus au fil des années des indéboulonnables et ont fait la légende des Bleus, d'autres sont simplement passés un court instant à Clairefontaine. D'autres sont même devenus célèbres pour avoir été sélectionnés pour une grande compétition sans participer à aucune minute, les fameux "coiffeurs".

Avec 145 sélections, Hugo Lloris détient le record de sélection en équipe de France. Il a dépassé les 142 sélections de Lilian Thuram lors des quarts de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Mais un autre joueur détient en équipe de France un record étonnant. En effet, avec 55 sélections, l'ailier du Bayern Munich Kingsley Coman ne fait pas encore partie des joueurs les plus capés. Il a cependant une particularité. L'attaquant de 27 ans n'a en effet jamais participé à un match complet avec l'équipe de France !

International depuis 2015, Coman était présent à la Coupe du monde 2022, ainsi qu'aux championnats d'Europe 2016 et 2021, sans jamais jouer les 90 minutes d'un match. L'ailier, qui a marqué huit buts en sélection, ne s'est jamais imposé comme un titulaire indiscutable dans l'esprit de Didier Deschamps et a souvent été en concurrence avec Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, ou même Anthony Martial.

Ce remplacement de Kingsley Coman en cours de match, devenu systématique en équipe de France, vient aussi et peut être principalement de son style de jeu, basé sur des facultés physiques et d'explosivité assez inédites. Un point fort qui a son inconvénient : il est particulièrement énergivore. Aussi, Coman, qui est généralement titulaire dans son club du Bayern Munich, est régulièrement remplacé également avec la formation allemande, sans doute pour les mêmes raisons.

Ce curieux record pourrait s'étendre lors des prochaines sélections de Kingsley Coman dans la perspective de l'Euro en Allemagne au mois de juin prochain. Blessé lors du dernier rassemblement mais bien présent dans la liste de 25 de Didier Deschamps, l'attaquant du Bayern Munich devrait être présent à l'Euro. Une incertitude demeure toutefois suite à une nouvelle blessure mi-avril avec le Bayern. Une fois encore, les Bleus ont pour objectif d'aller chercher le titre lors de cet Euro 2024. Si l'équipe de France remporte le championnat et que Coman participe à tous les matchs sans les jouer dans leur entièreté, il portera ainsi ce record à 62 matchs.