Une nouvelle chaîne va être lancée pour suivre le foot à la télé et elle sera deux fois moins chère !

Pour les amateurs de football, une nouvelle chaine va être lancée avec un programme très riche.

Suivre le football à la télé n'a jamais été aussi facile en raison des nombreuses chaînes qui diffusent les différents championnats et les compétitions internationales. Mais depuis plusieurs années, la multiplicité de ces chaines a également des inconvénients comme les très nombreux abonnements auxquels les fans doivent souscrire pour suivre leurs championnats ou leurs compétitions favorits.

Les droits de la Ligue 1 sont un enjeu majeur de "l'écosystème football" en France, ce qui amène le championnat à changer régulièrement de diffuseur. Après Canal+, Mediapro, ou beIN Sports, c'est Prime Vidéo qui détient actuellement les droits de diffusion. Or à chaque changement de propriétaire, un abonnement supplémentaire. À l'heure actuelle, si vous voulez suivre l'intégralité du foot français, vous devez ainsi avoir un abonnement Prime Vidéo avec le Pass Ligue 1, un abonnement Canal+ et un abonnement beIN Sports si vous voulez suivre la Coupe de France toute l'année.

N'oublions pas les compétitions européennes avec la Ligue des champions, qui est elle aussi partagée par RMC Sport, beIN et Canal+. La seule bonne nouvelle étant la gratuité de certains matchs de Coupe de France, diffusés sur France Télévisions, de la finale de la Ligue des champions et des matchs de certains clubs français pour sa petite soeur, la Ligue Europa, diffusés par le groupe M6.

Et l'offre va continuer à s'enrichir. Depuis plusieurs années maintenant, la Chaîne L'Equipe diffuse de nombreux matchs et compétitions et cette dernière a en effet décidé de lancer officiellement sa chaîne de foot. À partir du 3 juin, L'Équipe Live Foot sera proposée sur le site du quotidien et l'application L'Équipe avec plus de 400 matches jusqu'à la fin de l'année.

L'annonce de la nouvelle chaîne a été faite par L'Equipe en mai. © Capture L'Equipe

Cette nouvelle chaîne est elle aussi payante, car seulement accessible si vous avez un abonnement à L'Equipe (à partir de 6,99 euros par mois). Mais cela reste beaucoup moins cher que le reste car au total, Amazon réclame 6,99 euros par mois + 14,99 euros par mois (ou 99€/an) sans engagement, Canal+ 22,99 euros par mois pendant un an, puis 27,99 euros par mois (engagement 24 mois) ou 27,99 euros par mois sans engagement, beIN Sports est à 15 euros par mois et RMC Sport est à 25 euros par mois (sans engagement), ou 19 euros pour un engagement de 12 mois.

L'Équipe Live Foot diffusera pendant l'été les matches de préparation des grandes nations européennes (sauf l'équipe de France), en amont de l'Euro, les compétitions de jeunes UEFA et FIFA, la Copa America (20 juin - 14 juillet), mais aussi les amicaux d'avant saison des grands clubs européens comme le Real Madrid.

"Avec la création de L'Équipe live foot, chaîne complémentaire des droits diffusés sur la chaîne L'Équipe, le groupe se positionne ainsi comme un acteur majeur de la diffusion du football en France. Il confirme son statut de premier média sportif de France, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs qui verront évoluer sur notre plateforme les plus grands joueurs de football de la planète", a expliqué Jérôme Saporito, directeur du pôle TV du groupe.

Les matches de qualification des nations européennes, américaines et africaines pour la Coupe du monde 2026 mais aussi la Coupe d'Italie, la Coupe d'Allemagne et la Coupe du Roi seront également au programme à la rentrée.