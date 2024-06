Avec Mbappé au Real, cette grande marque va prendre sa revanche et toucher le jackpot

Kylian Mbappé a enfin signé au Real Madrid et son arrivée va permettre à une marque de faire de gros bénéfices.

Mbappé au Real, mais quelle surprise ! L'annonce de la signature du Français au sein du club espagnol du Real Madrid était peut être le secret le moins bien gardé de l'histoire des transferts. En fin de contrat avec Paris, le Français a signé libre avec le club madrilène, deux ans après avoir fait faux bond au club espagnol pour prolonger l'aventure avec le club de la capitale. Lundi 3 juin, le mariage entre les deux a bien eu lieu.

L'annonce de son arrivée n'a pas suscité un énorme buzz dans l'actualité française, mais sur les réseaux sociaux, comme très souvent dans ce genre d'infos, les statistiques sont impressionnantes. En quelques heures, le post de Mbappé a engendré 18 millions de like sur Instagram pour 600 000 commentaires sous le post du joueur.

Les habituels suiveurs de l'attaquant de l'équipe de France auront remarqué un détail important sur cette publication, les vêtements portés par Kylian Mbappé, synonyme d'une publicité très importante qui fait les affaires de la marque allemande Adidas ! C'est une première puisque la star française porte depuis ses plus jeunes années les couleurs du rival Nike, l'un de ses plus importants sponsors.

Or, en arrivant dans le club du Real Madrid, vainqueur 15 fois de la Ligue des champions, Kylian Mbappé va porter pour la première fois une tunique floquée de la marque à la bande. Une première, mais seulement dans sa carrière de footballeur car comme on le voit sur sa publication, le Kylian Mbappé jeune s'affichait déjà fièrement avec la veste du Real floquée de la marque Adidas.

Cet événement, et les photos très médiatisées du jeune Mbappé portant un survêtement de la marque aux trois bandes est donc une aubaine pour le groupe car Adidas n'est plus depuis quelques années le roi incontesté des marques sur le maillot. Dernier exemple en date, la perte de l'équipement de l'Allemagne qui a décidé de signer un contrat très lucratif avec la marque à la virgule Nike jusqu'en 2034. On parlerait de 100 millions d'euros selon le quotidien allemand Handelsblatt. Nike peut grincer des dents en perdant sa vedette, mais peut toujours compter sur le maillot de l'équipe de France dont le contrat court jusqu'en 2026. Mbappé sera donc toujours vêtu de Nike avec les Bleus et reste équipé de la marque à la virgules pour ses vêtements personnels et pour ses chaussures. La marque américaine a d'ailleurs récemment sorti un nouveau modèle spécifique de sa gamme Mercurial, porté par Kylian Mbappé.

Il n'empêche, en recrutant Mbappé, le Real va permettre à Adidas de toucher le jackpot avec peut être la plus grosse vente de maillots de l'équipementier. La nouvelle tenue du Real, qui va être dévoilée dans quelques jours, sera très attendue avec le premier flocage et numéro de Mbappé.

Adidas mise également beaucoup sur le prochain Euro de foot face à ses concurrents Nike et Puma, mais aussi sur les JO de Paris (26 juillet-11 août) qui lui fourniront une autre vitrine importante. On rassure tout de même les fidèles de la marque, Adidas n'est pas en faillite, loin de là même. Le groupe en Bavière a obtenu des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre, portés notamment par la demande féminine en chaussures, selon Bjørn Gulden, le boss d'Adidas.