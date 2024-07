La médaille d'or des JO 2024 est-elle vraiment en or ?

5084 médailles seront décernées à Paris cet été pour les Jeux olympiques, dont plus de 1000 en or. Mais ces dernières ne sont pas uniquement composées du métal précieux.

C'est le Graal pour tous les sportifs présents aux Jeux, l'objectif d'une vie : remporter une médaille aux Jeux olympiques, et d'autant plus une médaille d'or. Au total 5084 médailles vont être décernées à Paris lors des Jeux olympiques et paralympiques.

Serties d'un morceau de la Tour Eiffel en leur centre, les médailles de Paris 2024 ont été imaginées par la maison de joaillerie Chomet. Cet hexagone de fer est entouré d'un rayonnement frappé dans le métal, donnant à la médaille du relief. Ce design, les médailles olympiques et paralympiques se le partagent, dans la volonté de rapprocher les deux événements de la part de l'organisation.

D'or, d'argent et de bronze, les médailles récompensent respectivement les premiers, deuxièmes et troisièmes de chaque épreuve. Si la médaille d'argent est composé uniquement du fameux métal, ce n'est pas le cas du bronze et de l'or. En effet, la médaille de bronze est en fait en laiton rouge, c'est-à-dire 65 % de cuivre et 5 % de zinc.

Pour ce qui est de la médaille d'or, elle n'a été réalisée qu'une seule fois en or massif, lors des Jeux de Saint-Louis en 1904. Depuis, on utilise pour des raisons économiques du vermeil. Cet alliage est en fait de l'argent recouvert par de la feuille d'or. Ainsi, les médailles des Jeux olympiques de Paris sont des médailles en argent massif recouvertes de six grammes d'or. Cette technique réduit grandement le coût de chaque médaille, environ 690 euros selon les cours actuels contre plus de 37 000€ si elles étaient en or massif.

Dans un aspect écologique, les médailles sont depuis plusieurs éditions fabriquées à partir de déchets électroniques. De 30 % de métal venant du recyclage lors des Jeux de Rio en 2016, on est passé à Tokyo à près de 100 %.

Depuis, le CIO a mis en place un système d'approvisionnement garantissant que l'or et l'argent utilisés pour la fabrication des précieux sésames. C'est la monnaie de Paris qui a assuré pour ces Jeux de Paris la production des 5084 médailles, à l'hôtel de la Monnaie. L'institution avait déjà réalisé celles des Jeux de 1924.