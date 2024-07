On connaît la météo pour la cérémonie d'ouverture des JO et c'est une catastrophe

La météo pour vendredi, date de la cérémonie d'ouverture des JO, commence à se préciser

La cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 a lieu vendredi 26 juillet. Promesse de campagne du comité d'organisation des JO, cette cérémonie se veut grandiose, unique et plus belle que jamais en raison de son cadre à ciel ouvert sur la Seine avec notamment un long défilé des athlètes sur les bateaux.

Mais quel sera le temps pour la cérémonie ? Les prévisions s'affinent depuis quelques jours et si dans un premier temps, les prévisions étaient relativement bonnes, les choses semblent se compliquer à l'approche du jour-J. En effet, selon les dernières prévisions de Météo France publiées mardi 23 juillet, le temps s'annonce orageux sur la région parisienne durant toute la journée avec une alternance entre ciel gris et soleil.

© Meteo France

La soirée s'annonce encore plus délicate avec des possibilités d'averses et surtout des rafales de vent autour des 20 km/h. Pas idéal pour les bateaux et le spectacle pyrotechnique qui est prévu par le comité de Paris 2024. Si la cérémonie dure trop longtemps, de grosses averses pourraient intervenir plus tard dans la soirée !

Côté températures, Meteo France indique qu'elles seront tout à fait de saison avec une fourchette de températures entre 25 et 29°C selon la plupart des scénarios. En soirée, on prévoit une température de 25°C à 18h30 pour le début des festivités sur la Seine. La température devrait afficher 22°C pour la fin de la cérémonie.

Malheureusement, le pays se situe entre un anticyclone puissant au-dessus de la péninsule ibérique et une zone perturbée sur le Royaume-Uni. Il est encore difficile de prévoir avec précision la météo de ce vendredi mais les experts restent optimistes. Attention tout de même car le risque de pluie pourrait avoir d'autres conséquences sur la tenue de la cérémonie.

Selon le Cojo, le débit du fleuve est "quatre à six fois supérieur" au "débit habituel d'été", ce qui peut être dangereux pour les athlètes, à cause du courant, mais aussi pour les bateaux lors de la cérémonie d'ouverture ! En cas de pluie ces prochaines heures, ce débit pourrait provoquer des perturbations car les bateaux risquent de devoir ralentir, impliquant un retard dans l'organisation de la cérémonie.