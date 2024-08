"Arrête de parler de nous de cette manière", Teddy Riner recadré et impliqué dans une grosse polémique

Le double champion olympique de Paris 2024 a agacé un athlète paralympique français.

Du 28 août au 8 septembre, les Jeux paralympiques vont rythmer le quotidien des Français et des Parisiens, comme lors des Jeux olympiques avec le même engouement espéré par le comité d'organisation des Jeux et un certain Tony Estanguet, patron du comité.

Comme pour les JO, les athlètes seront au centre de l'attention pendant les dix jours de compétition. La France espère récolter de nombreuses médailles dans toutes les disciplines et notamment dans la para natation, para athlétisme, basket fauteuil etc... Comme souvent dans les Jeux paralympiques, les spectateurs seront certainement étonnés des performances et des aptitudes malgré les handicaps. Une reconnaissance importante, mais qui peut provoquer un sentiment amer auprès de certains.

Invité dans la Matinale de RTL, Teddy Riner, qui a remporté deux nouvelles médailles d'or aux Jeux olympiques dont une 3e en individuelle, a voulu faire la promotion des Jeux paralympiques, avec une certaine maladresse. Avec Marie-José Perec, ils ont évoqué les para-athlètes en les qualifiants de " héros ". " On les regarde, en se disant que ce sont nos héros. On sait ce que de s'entraîner tous les jours ", a d'abord lancé la triple championne olympique, avant que le judoka ajoute : " Avec un handicap ", avant d'évoquer les " super-héros ".

Un commentaire, pas méchant bien évidemment, mais qui n'a pas plus à Sofyane Mehiaoui, membre de l'équipe de France de basket fauteuil qui se bat régulièrement pour éviter ce genre de comparaison. " Le fait qu'on parle de nous comme des super-héros ne nous aide pas. On est des personnes en situation de handicap et nous souhaitons être considérés comme des personnes normales. Quand on nous surexpose, ce n'est pas bien. On n'est pas des super-héros, on est des athlètes. Donc venez nous voir parce qu'on va faire des performances, on va faire des exploits sportifs, c'est pour tout ça qu'il faut venir nous voir. "

Même constat à propos du discours de Tony Estanguet. "Ça me gêne un peu quand il dit ça, car ça veut dire qu'on est traité différemment. Je ne veux pas de misérabilisme de la part de Paris 2024. D'autant que depuis deux ans, on a réussi à faire en sorte qu'on parle des athlètes et de leurs performances. C'est comme ça qu'on change les mentalités. Je ne veux pas qu'on casse tout en un mois en disant : "Venez voir les pauvres handicapés, parce qu'ils ont été courageux de surmonter leur handicap".