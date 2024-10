Dopage ou non pour Pogacar ? Le patron du Tour de France livre enfin le fond de sa pensée

Interrogé sur les performances hors-norme de Tadej Pogacar, Christian Prudhomme a livré son sentiment...

Il n'y a personne au dessus de lui dans le monde du cyclisme, du moins presque. Lorsqu'il est au sommet de sa forme, c'est à dire quasiment toute la saison, Tadej Pogacar est imbattable et est considéré comme le grand favori dès qu'il participe à une course. Cette année 2024 a été encore une fois exceptionnelle avec un Tour d'Italie, un Tour de France et le titre de champion du monde il y a quelques jours, du côté de Zurich, après être parti à l'avant à 100 kilomètres de l'arrivée.

À quelques jours de la présentation du prochain Tour de France, Christian Prudhomme a été invité à commenter les performances du Slovène et les rumeurs et suspicions, toujours très importantes, de dopage. "Vu le passé du cyclisme et pas si lointain, la question n'est pas illégitime", a-t-il répondu à la Dépêche du Midi. Il ajoute : "Je n'ai pas de réponse. Je constate qu'il donne un allant aux compétitions cyclistes, par étapes ou d'un jour, assez impressionnant. Les contrôles existent, on s'est battu avec ASO pour avoir des indépendants, aujourd'hui c'est le cas avec ITA (agence de contrôles internationale)."

Le coureur d'UAE Emirates qui compte encore une fois enchaîner les victoires cette saison avec son nouveau maillot arc en ciel, n'a jamais ignoré les questions sur le dopage. Lors de sa victoire en 2024 sur le Tour de France, en écrasant la concurrence et notamment son rival Jonas Vingegaard (bien que le Danois n'ait pas été pas à 100% après une violente chute en début de saison), le Slovène s'est confié.

"Le cyclisme était l'un des sports les plus propres", mais il y aura "toujours des doutes parce que le cyclisme a été tellement abîmé dans le passé. Quand quelqu'un gagne, peu importe le sport, il y a toujours des jaloux et des haineux", a expliqué le triple vainqueur de la Grande Boucle en conférence de presse.

N'en déplaise aux plus sceptiques, les contrôles sont pourtant très importants et quasiment quotidiens pour les cyclistes. "Les contrôles sont menés avec sérieux. On dépense 10 millions d'euros, à l'Union cycliste internationale, dans la lutte contre le dopage", a expliqué David Lappartient, président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et de l'Union cycliste internationale (UCI) pour France Info. "On fait des contrôles mécaniques sur les vélos. On passe les vélos aux rayons X et rien n'a été détecté ", a-t-il assuré, alors que "Tadej Pogacar a jusqu'à trois contrôles par jour".