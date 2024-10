Plus que quelques jours pour acheter à petit prix les uniformes des bénévoles ou les équipements des athlètes des JO 2024

Si vous avez toujours le blues des JO et que vous êtes nostalgique, de précieux souvenirs sont bientôt mis en vente à petits prix.

Les Jeux olympiques de Paris 2024 ont créé un véritable engouement dans le monde entier et particulièrement en France. De la cérémonie d'ouverture aux compétitions pendant 15 jours sans oublier les Jeux paralympiques qui ont également provoqué un très gros enthousiasme, cette parenthèse enchantée laissera des souvenirs à un grand nombre de personnes.

Mais pour ceux qui n'ont pas pu profiter de ce succès populaire, Paris 2024 a décidé de mettre en place plusieurs braderies un peu partout en France pour offrir une seconde vie à de nombreux objets et équipements utilisés lors des JO. Ce sera le cas pour la première fois à Paris, samedi 12 octobre, toute la journée, sur le parvis de l'hôtel de ville. Et si on observe les vidéos sur les réseaux sociaux des premières braderies, le monde est au rendez-vous et les objets partent très rapidement.

Plusieurs équipements d'athlètes sont aussi mis en vente. © Olympics.com

Dans le détail, vous pouvez retrouver de nombreux vêtements comme les fameux uniformes des volontaires qui ont fait sensation lors des JO, ou encore ceux des officiels. Vous trouverez également des t-shirts entre 5 et 10 euros, des gobelets à 1 euro ou encore les serviettes utilisées par les athlètes pour 25 euros. Si vous avez un peu de chance, vous allez donc peut être pouvoir tomber sur l'une des serviettes des médaillés olympiques et notamment de l'équipe de France comme Léon Marchand, Teddy Riner, Florent Manaudou ou encore les joueurs de l'équipe de France de volley.

Pour les plus matérialistes, des éléments de décoration des sites, des drapeaux et même des produits de toutes les cérémonies (ouverture et clôture) seront aussi mis en vente. Mais il y a de nombreux autres produits surprises que vous pouvez découvrir en vous rendant sur place.

Pour la fourchette des prix, ces produits seront tous vendus entre 1 euro et 60 euros, ce maximum étant réservé aux objets les plus "exceptionnels" comme l'indique le site de Paris 2024. Ces souvenirs seront vendus en l'état et sont destinés à un usage personnel, sans vocation commerciale ou financière de revente.

Il reste encore plusieurs dates un peu partout en France : le 12 octobre à Paris (Hôtel de Ville) à l'occasion des Portes Ouvertes de l'Hôtel de Ville, Rennes (Esplanade Charles De Gaulle) à l'occasion de la manifestation Tout Rennes Court, Reims (Esplanade Porte de Mars) à l'occasion de la Champagne Run ; le 13 octobre à Vichy (Parc du Soleil), Verny (Academos) à l'occasion des portes ouvertes d'Académos, Carcassonne (Stade Albert Domec), Montpellier (Promenade du Peyrou), Châteauroux (Place de la République). Une autre édition aura lieu à Nice et sera annoncée prochainement…