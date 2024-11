C'est une légende de ce club et il dispute un match seul pendant 15 minutes, la raison est plus qu'improbable

Ce joueur professionnel, icone de son club, a disputé un match tout seul sur le terrain sans s'en rendre compte.

Des histoires insolites dans le monde du sport, il y en a beaucoup. Dans le foot, vous trouverez toujours des invasions sur le terrain, un arrosage automatique qui se déclenche, un crampon perdu à cause d'une semelle... Parfois, la météo joue de mauvais tours également.

En Grande Bretagne, on ne va pas se mentir, il vaut mieux avoir un parapluie à la main plutôt que des lunettes de soleil, surtout quand l'hiver approche. Un soir de Noël, le 25 décembre 1937, le Boxing Day bat son plein de l'autre côté de la Manche. Plusieurs matchs de championnat ont été reportés à cause du temps qui est exécrable. Un épais brouillard, de la pluie, bref un temps à l'Anglaise.

Cela n'empêchera donc pas les officiels de confirmer la tenue du match entre deux clubs légendaires, Chelsea et Charlton Athletic. Sauf qu’après le coup d’envoi, la brume gagne en intensité de minute en minute, obligeant l'arbitre à interrompre finalement le match à la 60e minute, et à renvoyer définitivement les deux équipes londoniennes aux vestiaires sur le score de 1-1.

Problème, Sam Bartram, gardien de Charlton, reste sur la pelouse… Perdu dans ce brouillard très épais, le gardien de Charlton ne voyait plus ses coéquipiers et n'avait pas vu que le match avait été interrompu !

Le gardien en question est revenu à l'époque sur cet évènement très insolite. "Plus les minutes défilaient, moins je voyais les numéros de mes équipiers. Un policier s'approche soudain de moi et me dit : ‘Mais, mon Dieu, que faites-vous encore ici ?´ Il m'apprend que la rencontre était terminée depuis vingt minutes… Quand je suis rentré aux vestiaires, mes équipiers, douchés et rhabillés, ont éclaté de rire. Un grand moment de solitude". Cette rencontre sera finalement rejouée en avril 1938 sans le brouillard qui avait disparu.

Cet évènement, très rare et unique, est rentré dans la légende du Boxing Day en Angleterre. Pour la petite histoire, Sam Bartram n'était pas destiné à être gardien. Milieu défensif dans un premier temps, il fut supervisé par les recruteurs de Charlton lorsqu'il jouait en amateur, mais problème, il passa totalement à côté de sa performance. C'est finalement après la blessure du gardien de but, que son coach décida de le mettre dans les cages. Il réalisait par la suite une performance exceptionnelle, écœurant les attaquants adverses. Ce qui lui offrira un contrat avec Charlton, qui restera son club durant l'intégralité de sa carrière.