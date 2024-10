Léon Marchand snobe la France et ses fans

Le Français Léon Marchand a décidé de mettre de côté la France pour se concentrer sur ses prochaines échéances.

Léon Marchand s'est fait discret dans les médias ces dernières semaines, après la fin des Jeux olympiques de Paris 2024. Mis en lumière pendant un gros mois après ses quatre médailles d'or et son récital dans la piscine olympique, le nageur français a eu besoin de faire une pause.

Mais il est désormais l'heure de reprendre le chemin de la compétition avec, comme objectif, les Mondiaux de natation en petit bassin à Budapest durant le mois de décembre. Pour se préparer, le multiple champion olympique a fait un choix radical et a décidé de mettre de côté la France et ses fans en snobant les championnats de France en petit bassin à Montpellier, du 31 octobre au 3 novembre.

En effet, pour se préparer et se frotter à la concurrence internationale, le Français a pris la décision de disputer les étapes de Coupe du monde de natation à Shangaï du 18 au 20 octobre, à Incheon en Corée du Sud du 24 au 26 octobre, puis de terminer son périple asiatique à Singapour du 31 octobre au 3 novembre.

"Léon et Bob (Bowman, son coach - NDLR) s'étaient donné une certaine période de récupération et une période pour repartir au travail. Là on arrive au bon moment. Il aura eu un bon mois de travail avant ces étapes de Coupe du monde. Déjà de repartir hors de France, d'aller se re-confronter tout de suite avec des très bons athlètes pour que l'état d'esprit soit vite focalisé. C'est un moyen pour se remettre dans un cadre de haut niveau, sans trop de pression mais avec des attentes pour lui et les gens autour", a expliqué Julien Issoulié le directeur technique national.

Ce mois de compétition sera aussi une sorte d'évasion pour Léon Marchand car il est "invité" par la Fédération internationale de natation pour ce triptyque avec de nombreuses activités "sociales". Il sera accompagné par son petit frère pour l'occasion, lui qui profite des vacances scolaires pour faire cette tournée asiatique avec lui.

Léon Marchand en profitera également pour se tester sur d'autres courses. En Chine, il s'est aligné, en plus de ses distances, sur le 100m 4 nages qu'il a remporté ou encore sur le 100m nage libre, sans le même succès en terminant 4e. À Incheon le week end suivant, il sera aussi sur le 200m nl, une course qu'il souhaite ajouter ces prochaines années. Enfin, Léon Marchand aura aussi droit à un joli prize money pour l'occasion avec 100 000 dollars promis au vainqueur du classement général de la Coupe du monde.