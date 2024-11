Cette technique révolutionnaire de Félix Lebrun, presque inexistante en Europe, a fait de lui un champion

Félix Lebrun n'est plus à présenter, mais connaissez vous vraiment son secret et sa technique de jeu ?

Depuis les Jeux olympiques de Paris 2024 et leur médaille de bronze par équipe, les frères Lebrun font la une des journaux. Mais pour ceux qui suivent le tennis de table depuis plusieurs années, Alexis et Félix ne sont pas des inconnus. En témoignent leurs dernières performances retentissantes en compétition avec, pour la première fois de sa carrière, un triomphe de Félix lors du WTT Champions de Montpellier dont il est originaire. Un succès historique car il s'agit de la première victoire dans un tournoi majeur pour un joueur français.

Son succès, il le doit à son talent bien évidemment, à une victoire tout aussi historique contre son propre frère, qu'il n'avait jamais battu, mais probablement aussi à sa prise de raquette originale et assez unique en Europe. Félix Lebrun joue en effet en "porte plume". Cette technique, souvent utilisée par les asiatiques, est particulière et même son frère Alexis utilise une prise un peu plus habituelle.

Dans le détail, cette technique consiste à saisir la raquette entre le pouce et l'index, pour laisser les trois autres doigts de l'autre côté. Pour le site Olympics.com, Félix a expliqué les raisons de ce choix assez original, qui remonte à son plus jeune âge et qui lui a été inspiré par un partenaire d'entraînement.

C'est avec le club de Montpellier qu'il a observé en effet dans ses premières années un certain Chen Jian, joueur chinois qui s'entraînait dans la capitale héraultaise. "J'avais quatre ans, je le voyais jouer et ça me donnait envie de faire comme lui. Je me disais que si lui y arrive, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas y arriver avec cette prise aussi. Il joue différemment, mais il est aussi fort que ceux qui jouent avec la prise orthodoxe donc j'ai voulu faire comme lui", a-t-il expliqué.

Cette technique pourrait toutefois disparaître dans le temps car il y a eu un tournant en 2000, lorsque la Fédération internationale de tennis de table a décidé d'élargir la taille de ses balles, passant de 38 à 40 mm de diamètre. Si cet agrandissement de la taille de balle a ralenti le jeu pour permettre à ses spectateurs de suivre plus facilement les rencontres, elle a aussi pénalisé les joueurs ayant opté pour le porte-plume. Ces dernier ont en effet perdu le gain de rapidité que cette technique offre, au profit de joueurs plus puissants.