Terminé le Real ? Kylian Mbappé n'a d'yeux que pour ce club qui pourrait changer son plan de carrière

La star du Real Madrid et de l'équipe de France a toujours fait les yeux doux à ce club.

Parti du PSG à l'été 2024 pour rejoindre le plus grand club du monde, le Real Madrid, Kylian Mbappé a fait ce qu'il a toujours rêvé de faire depuis qu'il est enfant. Le Real était affiché un peu partout dans sa chambre d'adolescent avec notamment des posters de Cristiano Ronaldo. Mais Kylian Mbappé a aussi un attachement particulier pour un autre club assez inattendu, qui évolue en Italie et pour lequel il a de nouveau déclaré sa flamme en mai dernier, lors de la grande cérémonie des Globe Soccer Awards sur Sky Sports Italia.

Elu meilleur joueur de l'année, Mbappé a en effet profité de cette interview dans un média transalpin pour faire les louanges du... Milan AC ! Le club italien, avec un palmarès tout aussi impressionnant que le Real Madrid, est le deuxième club de coeur de Kylian Mbappé. "En toute vérité l'Italie ? On ne sait jamais ce qui peut arriver. Quand j'étais enfant, j'étais fan de l'AC Milan et je me suis toujours dit qu'un jour si je venais en Italie, je jouerais à l'AC Milan", avait-il même osé.

Mais d'où vient cette passion ? En février 2022, lors de la cérémonie The Best organisée à Paris par la Fifa, Kylian Mbappé avait déjà répondu à une personne qui lui demandait visiblement de venir jouer en Italie. "Si je viens, c'est que le Milan AC", avait lâché la star de l'équipe de France avec le sourire.

Et c'est lors d'une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, en 2021, que Mbappé avait expliqué avoir "une connexion spéciale" avec le club milanais. "Quand j'étais enfant, j'avais une nourrice italienne et je passais beaucoup de temps avec sa famille. Ce sont tous des supporters de Milan. Donc, grâce à eux, j'ai aussi encouragé les Rossoneri et j'ai regardé beaucoup de matchs de Milan".

De quoi faire rêver les supporters milanais ? Pas sur car le Français veut évidemment d'abord faire ses preuves avec Real, malgré les difficultés dont il fait face depuis son arrivé, et aller chercher le tire qui lui manque : la Ligue des champions. "Ce n'est pas le meilleur début de saison au point de vue collectif et individuel mais on a déjà gagné un trophée en Supercoupe d'Europe. Au Real on t'attends dans la deuxième partie de saison où il faut gagner des titres", a lancé le Français dans une grande interview pour Canal + le 8 décembre, indiquant également qu'il était dans le meilleur club possible pour remporter la coupe aux grandes oreilles.