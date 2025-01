Voici pourquoi l'édition 2025 du Tournoi des 6 Nations sera plus difficile pour les Bleus, la raison n'est pas sportive

Le Tournoi des 6 Nations 2025 débute dans quelques jours et voici pourquoi cette édition s'annonce délicate pour les Bleus.

Le début d'année 2025 sera marqué par le coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations. Habituellement en février et mars, ce dernier débute à la toute fin du mois de janvier cette année, le 31, pour le premier match entre le XV de France et le pays de Galles dans l'entre du Stade de France.

Comme chaque année, le calendrier a une vraie importance pour les 6 nations représentées (France, Italie, Irlande, Ecosse, Angleterre et pays de Galles). Et en année impaire par exemple, la tâche peut être beaucoup plus difficile pour le XV de France. Cette année 2025 étant année impaire, les Bleus auront en effet droit à trois déplacements contre deux lors des années paires.

Et pas de chance pour le XV de France car dans les trois déplacements, il y a les plus difficiles ! La bande à Antoine Dupont doit se déplacer en Irlande, détenteur du Grand Chelem, en Angleterre pour un Crunch à Twickenham et enfin en Italie, qui est, traditionnellement l'adversaire le plus faible.

C'est depuis l'intégration de l'Italie en 2000 que le tournoi est devenu un peu plus déséquilibré, car une année sur deux, certaines nations reçoivent deux ou trois fois. Traditionnellement, le XV de France est très souvent en échec lors des années impaires.

Dans le détail, le XV de France n'a remporté que 6 fois le Tournoi depuis les années 2000 : c'était en 2002, 2004, 2006, 2007, 2010, 2022, avec 4 Grand Chelem en 2002, 2004, 2010, 2022. Vous noterez qu'il n'y a eu qu'une victoire en année impaire, en 2007, mais zéro Grand Chelem.

Depuis 25 ans, il n'y a pas eu de changement dans l'organisation et même dans le calendrier car le calendrier de l'année 2000 a été établi sur le contraire de l'année 1999, date du dernier Tournoi des 5 Nations. Depuis, un roulement cyclique s'est mis en place. Cela explique pourquoi le XV de France ne se déplace pas en Ecosse, Irlande et au pays de Galles par exemple une année sur l'autre.

Pour avoir un nouveau changement dans l'organisation, il faudrait inclure une nouvelle équipe. L'Argentine aurait pu intégrer la compétition il y a quelques années, mais l'équipe sud américaine a finalement rejoint le Rugby Championship avec la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Australie.