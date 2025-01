Vous avez peut être cette chaîne sans le savoir, de grands évènements sont diffusés

Avis aux amateurs de sport, une nouvelle chaine a peut être fait son apparition sur votre téléviseur.

Regarder le sport à la télé quand on est un passionné, c'est une tâche quasi quotidienne et un plaisir difficile à mettre de côté. Mais depuis plusieurs années, suivre ses évènements sportifs favoris peut être un vrai parcours du combattant et difficile à appréhender. Multiplicité des chaînes, abonnements payants en pagaille... Le porte monnaie est vite impacté.

Il y a quelques mois, les amateurs de sport auraient pu se voir priver de la chaîne Eurosport via l'abonnement MyCanal. Un coup dur pour les fans de tennis, des sports d'hiver, du cyclisme et même du snooker ! Après des mois de négociation, un accord a finalement été trouvé et la chaine a poursuivi sa diffusion.

Mais savez vous que grâce à cet accord, vous accédez à un tout nouveau service appelé Max Sport ? Grâce à cette offre, les abonnés peuvent avoir droit aux chaînes Eurosport 1 et 2 et tous les canaux additionnels qui vous permettent notamment de suivre l'intégralité des matchs de l'Open d'Australie. Et tout cela sans surplus financier. On vous explique tout.

L'offre Max est proposée en inclusion pour les nouveaux abonnés dans les offres CANAL+ SPORT & CANAL+ LA TOTALE. Seconde bonne nouvelle, si vous détenez une ancienne offre, pas besoin de mettre la main à la poche, vous profitez aussi de Max Sport si vous êtes abonnés CANALSAT (hors Mini Cinéma, Série Cinéma, Mini Pack TNT), abonnés Pack Sport+, Mini Sport, Intégrale, Intégrale+, Panorama+, CANAL+ Sport Premium, Friends & Family Essentiel, Friends & Family, Panorama+.

Quelques précisions supplémentaires : si vous êtes abonné à Max via CANAL+ et que vous avez souscrit l'option Max Sport, vous pouvez aussi profiter des programmes Max et Max Sport depuis le site max.com ou l'application Max (cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les abonnés bénéficiant des contenus Max Sports en inclusion dans leur offre CANAL+). Il vous suffit de cliquer sur ce lien pour l'activer.

Au delà du Tour de France, Giro, Vuelta, des tournois ATP, des sports d'hiver comme expliqué plus haut, il sera également possible de suivre de façon ponctuelle des évènements exclusifs Max qui seront communiqués lorsque les évènements seront identifiés et choisis.