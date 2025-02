Frank Leboeuf n'aime vraiment pas le métier de sa fille et il ne mâche pas ses mots

L'ancien champion du monde 1998 Frank Leboeuf n'est pas très fan du métier de sa fille Jade et n'a pas hésité à le dire.

Ancien champion du monde 1998 avec l'équipe de France, Frank Leboeuf s'est reconverti en comédien et réalise de vrais cartons dans plusieurs pièces de théâtres à Paris et en France comme sa dernière "Hernie discale". Sa vie, très médiatisée lors de sa carrière de footballeur, est plus discrète maintenant, notamment sa vie de famille.

Pourtant, Frank Leboeuf a une fille, Jade, mannequin et influenceuse commence à se faire une place dans le milieu des peoples et de la presse qui va avec. Invité dans l'émission "Chez Jordan De Luxe", sur C8, l'ancien défenseur de Chelsea n'y est pas allé par quatre chemins pour dire ce qu'il pensait du métier de sa fille, qu'il "n'aime pas".

"Elle fait un métier que je n'apprécie pas forcément," lance Frank Leboeuf. "Je lui dis qu'il faut toujours se protéger et savoir ce qu'on fait. Qu'il y ait des gens qui aient besoin des avis ou des conseils de ma fille, tant mieux si ça les rassure. Ça me dépasse un peu parce que ça ne fait pas partie de ma génération."

"Je lui dis : 'tu fais ce que tu veux mais tu sais que tu as un papa qui a été connu et que tu seras toujours 'la fille de Frank Lebœuf''. S'il y a des contrats où elle est un peu dénudée, c'est 'la fille de Frank Leboeuf se dénude' (...). On a des conversations franches tous les deux sur le truc. On fait un métier public et on ne peut pas faire et dire n'importe quoi. Il faut assumer tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait."

Jade Leboeuf a d'ailleurs fait la une de la presse people il y a quelques jours. Mariée depuis 2018 avec Stéphane Rodrigues, un ancien candidat de l'émission de téléréalité Secret Story, avec qui elle a eu un garçon, la jeune femme, qui a notamment participé à l'émission Les Cinquante sur W9, a décidé de divorcer.

"Avec Stephane, on a décidé de prendre des chemins différents. Là où on a de la chance dans cette séparation, cette transition, c'est qu'il y a encore beaucoup d'amour et de bienveillance au sein de notre famille. On s'entend encore super bien et on met vraiment l'accent et la priorité sur le bien-être de notre fils ! On fait en sorte qu'il n'y ait pas de conflit et que tout se passe bien, même pour nous", a voulu clarifier Jade Leboeuf pour éviter toutes éventuelles polémiques.