Tout le monde la pratique sans le savoir, c'est l'activité physique numéro 1 pour être en pleine forme

Vous cherchez une activité physique pour être en forme et sans forcément perdre de temps, voici la solution.

On cherche tous à optimiser notre temps libre et certains ont beaucoup de mal à en trouver entre le travail, la famille, les tâches quotidiennes. Quand il s'agit de trouver du temps pour pratiquer une activité physique, c'est parfois encore plus difficile, car on a très souvent l'impression qu'il faut s'inscrire à la salle de sport ou partir courir à quelques kilomètres de chez nous.

Et bien c'est faux, une activité physique simple et accessible pour la plupart des personnes est très bonne pour la santé. Une étude, provenant de l'Université de Tulane, explique les bienfaits de celle-ci, souvent négligée et pourtant très efficace. L'étude a analysé des données de la UK Biobank recueillies auprès de 450 000 adultes, suivis durant plus de 12 ans. A partir de ces données, les chercheurs ont calculé la susceptibilité cardiovasculaire des participants en fonction de leurs antécédents familiaux, des facteurs de risque établis et des facteurs de risque génétiques

Cette activité est évidemment la montée d'escaliers, mais on a désormais une preuve scientifique des bienfaits que gravir les marches apporte. Plusieurs éléments valident cette théorie. Tout d'abord, monter 50 marches par jour réduirait de 20% le risque de maladies cardiaques selon l'université. L'exercice stimule votre cœur, réduit la pression artérielle et diminue les risques d'accidents vasculaires.

Contrairement à la simple marche à pieds, monter les escaliers pendant 20 minutes vaut une course modérée, car l'exercice demande un engagement musculaire plus intense, élève rapidement votre fréquence cardiaque et sollicite davantage votre équilibre.

Cet exercice permet également de brûler beaucoup plus de calories car vous travaillez en intensité sur de courtes périodes, ce qui se rapproche d'un entraînement fractionné à haute intensité. Si vous voulez faire des choses un peu plus techniques, les escaliers peuvent aussi développer le sens de l'équilibre. Vous pouvez, par exemple, faire des montées d'escalier en arrêtant le pied 3 secondes sur la marche pour bien se stabiliser avant d'attaquer la marche suivante.

Et bonne nouvelle : ce sport est accessible pour tous ou presque, car comme vous le savez, les escaliers sont présents un peu partout, que ce soit au travail, pour rentrer chez soi ou même pour aller chez le médecin etc.