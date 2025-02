L'arbitrage du foot va être revu, ces cinq changements vont bouleverser les matchs

L'arbitrage pourrait être bouleversé dans quelques jours avec plusieurs tests annoncés.

Souvent pointés du doigt, remis en cause voire accusés nommément par des joueurs ou dirigeants, les arbitres sont au cœur des polémiques depuis bien longtemps dans le monde du sport professionnel. En football, ils doivent surtout respecter des règles et un cahier des charges établi par la Fifa à chaque début de saison.

Certaines compétitions peuvent bénéficier de moyens supplémentaires comme l'assistance vidéo, la fameuse VAR disponible en Ligue des champions ou en Ligue 1 par exemple. Malgré la présence de la VAR, les hommes et femmes au centre du terrain ont tout de même un libre arbitre et peuvent conserver certaines interprétations. Cela pourrait changer ces prochaines semaines avec l'arrivée de nouvelles règles.

À partir du 1er mars, de gros changements pourraient ainsi être mis en place. Plusieurs nouvelles règles seront au menu de réflexions des experts de la Fifa. Si ces nouvelles règles sont jugées positives, elles pourraient intégrer officiellement le quotidien des arbitres dès l'été prochain. Premier changement discuté : le hors-jeu "Wenger", du nom de la proposition de l'ex-manager d'Arsenal, devenu consultant pour la Fifa. Avec cette nouvelle règle, un joueur serait signalé hors-jeu si l'intégralité de son corps dépasse la ligne du dernier défenseur. Tant qu'une partie de son corps est alignée avec la ligne du dernier défenseur, le joueur ne serait pas sanctionné.

Deuxième changement, l'annonce de la décision des arbitres dans tout le stade. Après avoir consulté la VAR, les arbitres expliqueraient leur décision avec un micro en direct pour tous les spectateurs présents dans le stade comme pour les téléspectateurs. Ce format serait proche de celui déjà utilisé en rugby. Si une situation est litigieuse, chaque entraîneur pourrait également utiliser un nombre limité de recours à la VAR durant un match sur une action qu'ils jugent problématiques. Un système qui ressemble notamment à la NBA avec quelques "jokers" pour étudier certaines fautes.

Dernier changement, l'arrêt du chronomètre. Comme au rugby, afin de ne pas perdre de temps de jeu effectif, les arbitres pourraient avoir le pouvoir de stopper le chronomètre pour étudier une situation litigieuse ou en cas de grosse blessure. Le but de ces changements et évolutions serait surtout d'améliorer la communication et la compréhension des décisions des hommes en noirs... Avec moins de polémiques et accusations à la clé ?