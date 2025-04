L'un des meilleurs entraîneurs du monde s'est lancé dans l'immobilier, la société vaut 7,2 millions d'euros

Considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs, il a changé de vie, loin des strass et paillettes du football.

Il n'est pas encore à la retraite et reste officiellement toujours en activité, même il y a encore un an, ce célèbre entraîneur a décidé de mettre de côté le football pendant quelques mois. Son nouveau passe-temps : un nouveau projet bien loin du ballon rond et de la médiatisation qu'offre ce sport à travers le monde.

Pourtant cet ancien joueur devenu coach était considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs au monde et était même à la tête d'une sélection prestigieuse, la sélection anglaise des Three Lions. Vous l'avez certainement reconnu, il s'agit de Gareth Southgate. Après la nouvelle finale de l'Euro perdue avec l'Angleterre (la 2e consécutive), il a décidé de démissionner de son poste. En octobre dernier, Southgate a déclaré qu'il prévoyait de prendre une année sabbatique avant d'envisager un retour au football, mais ce n'est plus une certitude.

Le technicien est devenu l'un des deux directeurs de MAS Investment Holdings Limited, la société qui gère un empire immobilier de 6,2 millions de livres sterling soit un peu plus de 7 millions d'euros.

Dans un long post Linkedin, il a expliqué son choix et laisse entendre qu'il pourrait s'éloigner définitivement du football. "Après huit ans à l'un des postes les plus prestigieux du football mondial, je prends le temps de réfléchir à ce que j'ai vécu et à ce qui m'attend. Le poids de ce rôle, avec la responsabilité unique qu'il implique, est quelque chose que peu de gens ont connu", a d'abord lancé l'ancien coach, avant de se lancer avec philosophie dans des explications.

"Ce but supérieur m'a permis de rester sur la bonne voie, m'a donné une structure, a rendu ma vie plus épanouissante et sera extrêmement difficile à reproduire. C'est pourquoi je ne limite pas mes options futures à continuer en tant qu'entraîneur de football. Je suis le conseil que je donnerais à tout jeune sans vision claire de carrière : continuez à apprendre, construisez ou explorez votre réseau, recherchez différentes expériences de vie, et lorsque vous déciderez de ce que vous ferez ensuite, il n'y aura pas de bon ou de mauvais choix, juste un chemin ou un autre."

"Pour l'instant, je trouve mon but nécessaire dans tout cela, être capable de subvenir à mes besoins en soutenant les associations caritatives que j'ai choisies", poursuit-il. "Je ne suis pas le seul quinquagénaire à envisager un changement de direction."