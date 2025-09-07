Après avoir marché 14h pour rejoindre le départ, une débutante remporte un ultra-marathon en sandales

En juillet dernier, une jeune femme a réalisé un exploit inimaginable sur un marathon avec des sandales aux pieds.

Le monde du trail et de l'ultra endurance pensait avoir tout vu. Des records importants, des exploits surhumains, des athlètes bardés de technologies… Mais début juillet 2025, c'est une femme venue d'un village isolé de la Sierra Tarahumara, au nord du Mexique, qui a rappelé au monde que la course, dans son essence la plus pure se résume à une histoire de résilience.

Pour rejoindre la ligne de départ de l'Ultramaratón de los Cañones, épreuve mythique de 63 kilomètres à travers des canyons vertigineux dans l'Etat de Chihuahua, au Mexique, Candelaria Rivas Ramos a d'abord dû marcher… quatorze heures ! Oui, 14 heures à travers un terrain escarpé, aux côtés de son mari, depuis son village de Choreachi. Et pour elle, ce n'était pas une préparation, mais simplement le seul moyen de se rendre sur place.

L'arrivée de Candelaria Rivas Ramos dans une vidéo publiée sur YouTube. © Capture Youtube

Vêtue de sa jupe traditionnelle et chaussée de simples sandales, sans montre GPS, Candelaria s'est ensuite élancée à l'assaut du marathon. Et sept heures et trente-quatre minutes plus tard, la jeune femme de 30 ans a franchi la ligne d'arrivée victorieuse ! À sa première participation, sans aucune expérience dans le domaine, elle surclasse des coureuses expérimentées, prouvant que l'endurance n'est pas seulement une affaire de préparation technique, mais aussi de culture, de style de vie et d'une force intérieure incroyable.

"Ce triomphe est pour ma famille" a-t-elle lancé aux journalistes. " Je connaissais cette course depuis longtemps. Cette année, ma famille m'a encouragée à y participer", a indiqué cette femme originaire du peuple Tarahumara (ou Rarámuri), littéralement "ceux qui courent vite". Candelaria incarne une tradition ancestrale où courir n'est pas qu'un sport, mais un acte communautaire, presque spirituel.

Chez les Tarahumaras, peuple amérindien vivant dans la région des Barrancas del Cobre, au nord du Mexique, l'endurance est un mode de vie. Courir pieds nus ou en sandales dans les montagnes est une pratique quotidienne, héritée de générations. Le gouvernement de Chihuahua a célébré la victoire des Rarámuri en saluant "la démonstration de leur incroyable endurance et leur ancrage culturel".