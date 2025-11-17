Champion du monde de biathlon, il n'a plus le droit de porter une arme

Le biathlète a été condamné à la suite d'un accident de chasse.

Un biathlète sans avoir le droit de porter une arme, c'est un peu comme un footballeur qui n'a pas le droit de taper dans un ballon... Et c'est ce qui arrive à la future grande star du biathlon, champion du monde junior, dans une affaire cocasse.

Arttu Heikkinen, Finlandais de 21 ans, a en effet été reconnu coupable en septembre dernier de négligence grave à la suite d'un accident de chasse au cours duquel il a causé des blessures irréparables à son compagnon de chasse. Ce dernier, qui est également le parrain de Heikkinen, a perdu la vue d'un œil et souffre de séquelles permanentes et irréversibles suite à cet accident. Le Finlandais visait un oiseau et a touché l'homme qui se trouvait à plusieurs dizaines de mètres.

Depuis, le jeune homme se bat psychologiquement pour faire face aux conséquences. S'il a été condamné à verser une importante indemnité à son parrain et a de lourdes amendes journalières, les infractions commises entraînent automatiquement la perte du droit de porter des armes, selon le site web de la police finlandaise.

Heikkinen a interjeté appel sur-le-champ, espérant que la peine soit modifiée afin qu'elle n'entraîne pas la perte de son permis de port d'armes. Sans celui-ci, il est impossible de pratiquer le biathlon. "Le processus est en cours et je vis dans une incertitude totale. Je n'ai aucune idée du calendrier, du plan ou de l'évolution de la suite du processus" explique-t-il.

Désormais, la Fédération finlandaise de biathlon et l'Union internationale de biathlon (IBU) attendent désormais une décision finale avant d'envisager de nouvelles sanctions à l'encontre de Heikkinen.

Pour le moment, l'athlète peut s'entraîner normalement à l'aube d'une nouvelle saison très riche qui débute à la fin du mois de novembre du côté d'Ostersund en Suède. Les Jeux olympiques, durant la première quinzaine du mois de février 2026, sera le point d'orgue et Arttu Heikkinen espère être de l'aventure.

Participant pour la première fois aux Championnats du monde de Lenzerheide l'hiver dernier, Heikkinen a terminé 33e et a été le relais principal de l'équipe de Finlande qui a terminé 10e. Il est également devenu champion du monde junior de l'individuel (2022), double médaillé de bronze en poursuite (2022 et 2023) et champion d'Europe junior du sprint (2024).